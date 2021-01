Es gibt nach einer Philosophie drei wichtige Orte im Leben: erstens da, wo man zu Hause ist; zweitens da, wo man arbeitet – und drittens da, wo man in seiner Freizeit gerne andere Menschen trifft. Die Volkshochschule Coesfeld-Billerbeck-Nottuln will für noch mehr Menschen zu einem solchen „dritten Ort“ werden – ein Ort des gemeinsamen Lernens, Erlebens und Austauschs.

Unter Corona-Bedingungen ist das natürlich kaum möglich. Aber nach Corona soll sich die Volkshochschule im WBK an der Osterwicker Straße in Coesfeld vom nüchternen Lern- in einen solchen Wohlfühlort verwandeln. Der Vermieter des Gebäudes, die Ernsting’s Real Estate, plant eine Komplett-Renovierung des Gebäudes. 145 000 Euro wollen darüber hinaus die drei VHS-Träger-Kommunen Coesfeld, Billerbeck und Nottuln in die Hand nehmen. Ziel ist es, durch eine moderne Möblierung die Verweilqualität zu erhöhen. Dafür haben sich nun einstimmig die Mitglieder des Weiterbildungsausschusses ausgesprochen.

Wie Fachbereichsleiterin und VHS-Leiterin Mechtilde Boland-Theissen zuvor erläuterte, atme das Gebäude immer noch die Geschichte des früheren Wehr-Bezirks-Kommandos. Der Charakter des Bürogebäudes von einst sei immer noch prägend – das solle sich ändern. Um progressive pädagogische Konzepte umsetzen zu können, wollen die VHS-Trägerkommunen die baulichen Maßnahmen noch ergänzen durch eine Ausstattung mit modernen Möbeln. Außerdem sollen im Rahmen des Umbaus geschaffene, neue Seminarräume mit digitalen Tafeln (Smartboards) ausgestattet werden. Dafür allein werden rund 10 000 Euro veranschlagt.

Die aktuelle Programmplanung der VHS ist laut Boland-Theissen schwierig: „Wir können das nur mit angezogener Handbremse tun“, erläuterte sie. In den Sternen steht auch, ob es nach dem Lockdown kurzfristig gelingt, sofort wieder in die Vollen zu gehen. „Wir müssen die Teilnehmer für die Kurse erst mal wieder einfangen“, äußerte sich Gregor Gerigk (Stadt Coesfeld) mit Blick auf die Teilnehmerbeiträge vorsichtig.

Einig waren sich die Ausschussmitglieder, dass der Erprobungszeitraum für Angebote im Bereich der politischen Bildung wegen der Corona-Pandemie verlängert werden soll. Bis zum Jahr 2024 sollen jährlich 5000 Euro für Kurse bereitgestellt werden, die helfen sollen, die Demokratie zu stärken. Damit die Hürde zum Mitmachen niedrig ist, sollen die Teilnehmer keine Beiträge leisten müssen, war man sich im Ausschuss einig.