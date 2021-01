„Was geschehen ist, kann wieder geschehen“

Sie mahnen und sie erinnern: Die sechs messingfarbenen Stolpersteine vor dem Haus Faltmann am Kirchplatz 4 in Nottuln. Sie tragen die Namen von Erich Stehberg, Isidor Lippers, Martha Lippers, Hugo Lip-pers, Julia Gerson (geb. Lippers) und Ursula Gerson . Die Mitglieder der jüdischen Familie wurden 1941 und 1942 in Konzentrationslager deportiert und dort von den Nazis ermordet. Ursula Gerson war gerade acht Jahre alt, als sie im September 1944 in Auschwitz-Birkenau starb. Daran erinnert die Gemeinde Nottuln in einer Pressemitteilung aus Anlass des Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz.

Ursula Gerson erlebte die Befreiung des Konzentrationslagers am 27. Januar 1945 nicht mehr – genauso wie weit über eine Million anderer Menschen auch. Das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau gilt als Inbegriff des Holocaust. Es ist das Synonym für den millionenfachen Massenmord durch die Nationalsozialisten.

1996 erklärte Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar zum „Tag des Gedenkens für die Opfer des Nationalsozialismus“, und 2005 machten die Vereinten Nationen den 27. Januar in einer Resolution zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.

Herzog wollte, dass die Erinnerung an die Gräueltaten des Nationalsozialismus nicht endet: Sie soll auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es sei deshalb wichtig eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt: „Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“

Die Gemeinde Nottuln nimmt den Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum An-lass, um ihrerseits an die grausamen Taten der Nationalsozialisten zu erinnern und zu mahnen. „Auch in Nottuln waren die Täter unter uns, und wir haben diese Unmenschlichkeit nicht verhindern können“, macht Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes deutlich, wie wichtig es ist, die Augen offen zu halten: „Was geschehen ist, kann wieder geschehen.“

Eine öffentliche Gedenkveranstaltung wird am heutigen Mittwoch wegen der Corona-Pandemie zwar nicht stattfinden können. Dennoch ruft Thönnes die Nottulnerinnen und Nottulner dazu auf, sich in diesem Jahr im Stillen dieser Erinnerung an die Vergangenheit zu stellen.

„Wir dürfen uns dieser Vergangenheit nicht verschließen. Wir dürfen das, was damals geschehen ist, nicht vergessen“, mahnt Thönnes, „und dazu gehört auch, dass wir niemals vergessen, wie es dazu kam, dass die Nazis die Macht an sich ziehen konnten.“ Wer sich aber der Vergangenheit nicht stelle, „wird blind für die Gegenwart“, zitiert der Bürgermeister aus der Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker vom 8. Mai 1985, der darin an das Kriegsende von vor 40 Jahren erinnerte: „Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren.“