Betrieb der Post-EEG-Anlagen weiter möglich

Andreas Leistikow war ein stolzer Energiepionier. Als Phönix Solarberater hat der Nottulner von 1995 bis 2000 insgesamt 250 thermische Solaranlagen und knapp zehn Fotovoltaikanlagen auf die Dächer gebracht. Nun sind 20 Jahre vergangen, und gemeinsam mit Leistikows eigener fallen Tausende von PV-Anlagen bundesweit aus der Förderung durch das Energie-Einspeise-Gesetz (EEG). Wie geht es für diese PV-Anlagebetreiber weiter? Was bringt das inzwischen neu aufgelegte EEG?

„Betreiber von Solaranlagen, die zum Jahreswechsel das Ende ihres EEG-Vergütungszeitraums erreicht haben, dürfen ihren Strom entgegen vorangegangener Befürchtungen weiterhin ins Netz einspeisen“, teilt der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) mit. Die Weiterbetriebslösung ist Teil des neuen EEG und erst kurz vor Jahresende verabschiedet worden. Betreiber, die ihre Solaranlage aufgrund überholter Informationen zum Jahreswechsel abgeschaltet haben, sollten daher ihren Anspruch auf Netzeinspeisung prüfen.

Auch der LEE NRW hatte sich im Gesetzgebungsverfahren des neuen EEG für eine Anschlussregelung für Solarpioniere stark gemacht. Vorsitzender Reiner Priggen zeigt sich erleichtert über die Möglichkeit zum Weiterbetrieb: „Technisch einwandfreie Solaranlagen können weit über den EEG-Vergütungszeitraum von 20 Jahren hinaus klimafreundlichen Strom produzieren. Ein vorzeitiges Abschalten, nur wegen rechtlicher Vorgaben, wäre Unsinn gewesen.“

Um einen Weiterbetrieb wirtschaftlich zu ermöglichen, wird der abgenommene Strom der sogenannten Post-EEG-Anlagen nun in Höhe des Jahresmarktpreises vergütet, der aktuell bei 3 bis 4 Cent pro Kilowattstunde liegt, erläutert der LEE NRW. Diese Regelung gilt vorerst bis Ende 2027 und für Anlagengrößen bis 100 Kilowatt Leistung.

Norbert Wienke, Fachmann bei der Friedensinitiative Nottuln, die die umweltfreundliche Technik genau wie Andreas Leistikow früh beworben hatte, erklärt dazu: „Der Betreiber einer Post-EEG-Anlage kann wählen, ob er weiter einspeisen will (zum Börsenpreis) oder den Strom komplett selbst verbrauchen möchte.“ Und: „Auf den Eigenverbrauch braucht man keine EEG-Umlage zu bezahlen und auch keinen neuen teuren Zähler einzubauen.“

Der LEE NRW weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass am 31. Januar die Meldefrist für das amtliche Marktstammdatenregister endet. Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen müssen bis zu diesem Datum ihre stromerzeugenden Anlagen an das amtliche Register übermitteln. Das gilt auch für solche Anlagen, die bereits seit mehreren Jahren installiert sind, sowie für Batteriespeicher. Anderenfalls droht der Verlust der Vergütung und im schlimmsten Fall ein Bußgeld.

In Nordrhein-Westfalen waren zum Jahresbeginn noch rund 31 000 Anlagen nicht im Marktstammdatenregister erfasst. Betreiber von Erneuerbaren-Energien-Anlagen und Batteriespeichern sollten die noch verbleibenden Tage nutzen, ihrer Meldepflicht nachzukommen, um keinen Förderverlust zu riskieren, erklärt der Landesverband abschließend.