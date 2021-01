Kunst als positives Gegengewicht

Eignet sich die Kunst als positives Gegenwicht zu all den negativen und belastenden Corona-Nachrichten in der heutigen Zeit? Für Dr. Gabriele Hove­stadt kann die Antwort auf diese Frage nur „Ja“ lauten. „Es gibt eine große Sehnsucht bei den Menschen, sich über andere Dinge als Corona auszutauschen. Die Beschäftigung mit Kunst schafft in der Tat ein positives Gegengewicht, sie kann ein Schutzraum sein“, sagt die Nottulner Galeristin. Kunst ermögliche es, die Sinne auch in Corona-Zeiten in eine andere Welt verreisen zu lassen.

Dass die Beschäftigung mit der Kunst den Menschen guttut, stellt sie immer wieder in Gesprächen mit Kunstinteressierten fest. „Viele atmen richtig durch, wirken befreiter und sagen mir hinterher ganz häufig: Das hat richtig gutgetan, sich mal über dieses Bild oder diesen Künstler oder diese Künstlerin zu unterhalten“, schildert Gabriele Hovestadt.

Deshalb: Auch wenn aufgrund der Corona-Bestimmungen die Galerie für den Publikumsverkehr geschlossen ist, so läuft das Kunstprogramm dennoch weiter – nur eben digital. Die Kunsthistorikerin und Galeristin nutzt dafür ihre Homepage, die sozialen Medien, produziert Videos, nutzt Zoom-Besprechungen und versendet auch per E-Mail Empfehlungen und Fotos von Kunstwerken, wenn Kunstfreunde bei ihr vorstellig werden.

Dass es einen Bedarf für Kunst in Krisenzeiten gibt, hat Gabriele Hovestadt auch anhand der aktuellen Ausstellung „Löwen am Rhein“ mit Arbeiten von Sigrid Nienstedt festgestellt. Diese bald zu Ende gehende Ausstellung habe eine gute Resonanz gefunden. Das sei nicht nur für die Galerie erfreulich („Auch eine Kunstgalerie hat ihre fixen Betriebskosten“), sondern besonders auch für die Künstlerin. Es seien nicht nur Werke verkauft worden, Sigrid Nienstedt habe auch Auftragsarbeiten erhalten.

Und so verwundert es nicht, dass die Nottulner Galeristin nun für das ganze Jahr 2021 ein Kunst- und Ausstellungsprogramm organisiert hat, obwohl auch sie nicht weiß, wie die nächsten Wochen und Monate coronabedingt verlaufen werden. Die Künstler und Künstlerinnen, die sie für die Ausstellungen gewinnen konnte, waren jedenfalls begeistert über diese Möglichkeit, ihre Werke zu präsentieren. Gabriele Hove­stadt hat sich vorgenommen, per Video zu jeder Ausstellung digitale Führungen anzubieten.

Folgende Künstlerinnen und Künstler sind in diesem Jahr mit ihren Werken in Nottuln vertreten:

20. März bis 15. Mai: Isa Dahl und Daniel Wagenblast (Stuttgart, Malerei und Skulptur);

29. Mai bis 10. Juli: Heiner Meyer - Pop Art (Bielefeld, Malerei, Grafik, Papierarbeiten). Er ist zum ersten Mal in der Galerie;

Juli/August: Sommerausstellung in Galerie, Skulpturengarten und Scheune (unter anderem mit Caius Spillner/Stadtlohn, Susanne Auslender/Berlin und Dagmar Vogt/Wuppertal);

4. September bis 12. November: Andrea Damp (Berlin, Malerei). Sie ist zum ersten Mal in der Galerie:

8. Oktober bis 6. November: Münsterlandfestival - Länderschwerpunkt Österreich;

19. November bis 31. Januar 2022: Gan-Erdene Tsend und Ochirbold Ayurzana (Mongolei, Malerei und Bildhauerei).