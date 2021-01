Mit einer Zuckerfabrik fing es an

Zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Anna-Katharinenstift Karthaus startet unsere Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Stift eine Serie, die Historie, Leben und Arbeit in der Einrichtung in den vergangenen 100 Jahren beleuchtet. Zum Auftakt geht es um die Anfänge des Stifts.

Wer den stattlichen Komplex des Anna-Katharinenstifts Karthaus heute betrachtet, ahnt nicht, wie schwierig und mühselig der Start vor 100 Jahren war. Dabei gelang die räumliche Entwicklung des Stiftes mit Unterstützung des Herzogs von Croy. Diesen verschlug es 1802 nach Dülmen, wo er für seinen von Frankreich einverleibten Besitz mit dem vormals dem Bischof von Münster gehörigen Amt Dülmen als neuem Herrschaftsgebiet und mit Kirchengütern als persönlichem Besitz entschädigt wurde. Dazu gehörte auch das in Auflösung begriffene Karthäuser-Kloster Marienburg mit seinen großen Ländereien.

Daneben war es eine Frau, die eine große Rolle spielte bei der Entwicklung des Stifts: Agnes Neuhaus (1854 bis 1944), vielfältig engagiert im Sozialen und in der Politik. Sie gründete Anfang des Jahrhunderts den „Katholischen Fürsorgeverein für Mädchen, Frauen und Kinder“ (seit 1968: Sozialdienst katholischer Frauen, kurz SkF). Sie kümmerte sich um ehemalige Prostituierte und junge ledige Mütter und Schwangere. Ihnen, denen ein Leben in Haftanstalten oder im gesellschaftlichen Abseits drohte, schuf sie Zufluchtsstätten und Heime.

Jahrelang suchte sie nach einem passenden Ort weitab der Großstädte auf dem Lande, um eine Fürsorgeanstalt – wie es in einem damaligen Zeitungsartikel hieß – „für sittlich gefährdete, verwahrloste und der Unzucht verfallene junge Frauen ab 18 Jahre“ zu errichten. Mit Fürsprache des Bischofs von Münster gelang es ihr im Jahre 1921, den Herzog von Croy zu bewegen, ein großes vierstöckiges Gebäude in der Nähe des ehemaligen Klosters Karthaus bei Dülmen für die Unterbringung von 200 Mädchen und Frauen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Dieses solide, aber schon etwas heruntergekommene Gebäude war 80 Jahre zuvor als Zuckerfabrik inmitten der Klosterländereien erbaut, aber nie richtig in Betrieb genommen worden. Die Nutzung als Brennerei wurde nach einiger Zeit aus ethischen Gründen aufgegeben. Das Gebäude diente noch teilweise als Wohnhaus und als Speicher für Getreide und andere Produkte des umfangreichen herzoglichen Landwirtschaftsbetriebs „Domäne Karthaus“.

Nachdem der Herzog für den Verwalter einen Neubau errichtet hatte, konnten die ersten Räumlichkeiten für eine Fürsorgeanstalt hergerichtet und mit den ersten 25 Schützlingen notdürftig bezogen werden. Es war unkomfortabel, denn erst ein paar Jahre später gab es Wasseranschlüsse und bessere sanitäre Anlagen; auch bekam das Gebäude nun eine Zentralheizung. Schließlich erfolgte noch der Anschluss an das Stromnetz.

Mit der wachsenden Zahl von Bewohnerinnen waren weitere Ausbauten von Funktionsräumen und deren Ausstattung notwendig. Im Jahre 1926 wohnten dort schon insgesamt 96 Schützlinge. Sie wurden von Hiltruper Missionsschwestern betreut und angeleitet. Drei Augustinermönche, deren Ansiedlung der Herzog auf dem Klostergelände ermöglichte, kümmerten sich um die geistliche Betreuung der Frauen und Schwestern.

Ihren Lebensunterhalt mussten diese selbst erarbeiten. Dazu hatte man 70 Morgen Ackerland vom Herzog gepachtet. Dieses Land hatten die Bewohnerinnen mühsam zu bewirtschaften und gärtnerisch zu bearbeiten; auch wurde in bescheidenem Maße Vieh gehalten. Daneben betrieb man eine Näherei, eine Korbflechterei und eine Bäckerei. Alle Bewohnerinnen mussten mithelfen, damit es zum Überleben reichte. 1927 konnte der Fürsorgeverein das Anstaltsgebäude mit weiterem Umland vom Herzog von Croy käuflich erwerben und den Landwirtschaftsbetrieb „Domäne Karthaus“ pachten.