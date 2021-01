Gemeinsam mit dem Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks machen sich die Friseure im Kreis Coesfeld für einen schnellen Neustart des Friseurhandwerks ab dem 15. Februar stark. Mit der Aktion „Licht an, bevor es ganz ausgeht“ sind alle Betriebsinhaberinnen und -inhaber von Friseursalons bundesweit dazu aufgerufen, von Sonntag auf Montag (vom 31. Januar auf den 1. Februar) das Licht in ihren Salons anzumachen. Es soll 24 Stunden in den Salons brennen und so die Bevölkerung auf die dramatische Situation des Friseurhandwerks im zweiten Lockdown aufmerksam machen.

„Diese Aktion soll für alle sichtbar und unmissverständlich unsere Situation klar machen“, betont Christin Flüchter aus Darup, Obermeisterin der Coesfelder Innung. „Viele der mehr als 200 Betriebe im Kreis und mehr als 80 000 Betriebe bundesweit stehen durch diesen zweiten Lockdown vor dem Aus – trotz sicherer Hygienekonzepte, die sich nach dem ersten Lockdown bereits bewährt haben.“ Der Branche seien die Hände gebunden: „Wir haben keine Möglichkeit für Online-Handel oder To-go-Ware – unsere Dienstleistung ist unser Kapital“, sagt die Daruperin.

Christin Flüchter verweist auf vier Kernforderungen des Friseurhandwerks:

1. Die Überbrückungshilfen müssen passgenau gestaltet, schnell und unbürokratisch gewährt werden.

2. Eine nachhaltige Förderung der Ausbildungsleistung ist jetzt notwendig, um die duale Berufsausbildung zu sichern.

3. Auch der Chef oder die Chefin als wichtigster Mitarbeiter des Betriebs muss bei den Corona-Hilfen berücksichtigt werden.

4. Schwarzarbeit muss gestoppt werden. Sichere Friseurdienstleistungen können nur Profis unter Wahrung der Hygiene- und Arbeitsschutzstandards in den Salons anbieten.