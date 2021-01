Bei der Berufswahl orientieren sich junge Leute nicht nur an ihren Interessen, sondern oft auch an Vorbildern. Und diese können manchmal aus der eigenen Familie stammen. So war es bei Aaron H. Mürmann. Der 33-jährige Nottulner ist Psychologe und staatlich anerkannter Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie.