Friedensarbeit unter Corona-Bedingungen

„Die großen Herausforderungen für den Frieden in der Welt warten nicht auf ein kleines Virus – der Klimawandel, die Gefahren atomarer Auseinandersetzungen, internationale Spannungen, Armut und Hunger in der Welt.“ Die Friedensinitiative Nottuln (FI) hat sich mit ihrer Arbeit längst den Bedingungen der Pandemie angepasst. Jeden Montag treffen sich die Aktiven der FI um 19.30 Uhr in einer Videokonferenz und besprechen die aktuellen Entwicklungen und planen nach deren Analyse die Friedensarbeit in Nottuln.

Der Jahresplan für 2021 steht nun auf der Internetseite der FI. Wie seit vielen Jahren bearbeitet sie den Dreiklang Frieden, Umwelt und Entwicklung. Dazu sind auch im neuen Jahr Veranstaltungen und Aktionen geplant. Alles unter dem Vorbehalt der Corona-Bestimmungen, etliche aber auch den strengen Beschränkungen der aktuellen Pandemie angepasst. Individuelle Kooperationen mit Einzelpersonen gehen immer.

Am 22. Januar, an dem der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft getreten ist, haben Bürgermeister Dr. Thönnes und FI-Vorsitzender Udo Hegemann ein öffentliches Signal gesetzt.

Auch in diesem Jahr ist eine Gedenkveranstaltung für die Opfer von Hiroshima und Nagasaki geplant. Die FI wird darauf hinweisen, dass sich 2021 der Tag der Atomkatastrophe in Fukushima zum zehnten Mal jährt, der von Tschernobyl schon zum 35. Mal.

Auch Online-Vortragsveranstaltungen sind geplant: So wird der Rüstungsexperte Jürgen Grässlin über die aktuellen Entwicklungen beim Waffenexport berichten. Der Forderung der Friedensbewegung, den Rüstungsetat nicht noch weiter aufzustocken, sondern abzurüsten, wird die FI per Internet-Unterschriftensammlung weiter Nachdruck verleihen.

Zum Klimaaufbruch in Nottuln wird die FI weiter Vorschläge erarbeiten. Aktiv unterstützt sie die Initiative Bürger-Energie-Baumberge, die Idee, eine Bürgerenergie-Genossenschaft zu gründen, die den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien in Nottuln vorantreiben will. Auch zur geplanten Bundestagswahl wird die FI wieder ihre Themen in den Wahlkampf einbringen.

Außerdem: In diesem Jahr wird die FI Nottuln 40 Jahre alt. Dieses Jubiläum soll gefeiert werden. Eine Idee sei es, so Heinz Böer, die Reihe „Lust auf Zukunft“, die 2019 großen Zuspruch fand, fortzusetzen. Ideen für Vorträge sind reichlich vorhanden. Auch die VHS Coesfeld würde sich über eine Fortsetzung der Reihe freuen, so die FI in einer Pressemitteilung. Wie vor zwei Jahren geht es darum, positive Visionen und Handlungsmöglichkeiten in schwierigen Zeiten vorzustellen. Interessante Referenten sind, so Robert Hülsbusch, „Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen, die positive Perspektiven entwickeln und aufzeigen können. Menschen, die Lust auf Zukunft haben.“ „Sicherheit neu denken“ – das sei die Überschrift 2021.

Wer die FI dabei unterstützen will, ist eingeladen. Es gibt immer die Möglichkeit, sich am Montagabend einzuschalten und zu „schnuppern“. Im Moment kann sich die FI auf 60 Mitglieder stützen, ein gutes finanzielles und ideelles Fundament – so Geschäftsführer Norbert Wienke, das auch in diesem Jubiläumsjahr eine solide Friedensarbeit vor Ort in Nottuln möglich macht. Ein regelmäßiger Rundbrief berichtet über diese Arbeit und kann angefordert werden.