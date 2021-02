Ein „Kommunaler“ geblieben

Es gibt Menschen, die in Nottuln viele Jahre gearbeitet haben, ein Geschäft führten oder sich politisch engagiert haben und so Spuren hinterließen. Was aber machen diese Menschen jetzt, nachdem sie Nottuln den Rücken gekehrt, das Geschäft verkauft, in Ruhestand gegangen sind oder sich aus anderen Gründen zurückgezogen haben? Die WN haben sich auf die Suche gemacht und mit ihnen gesprochen. Heute: Heinz Fliß, ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Nottuln.

„Es war eine schöne Zeit, eine gute Zeit, eine anstrengende Zeit“, erinnert sich Heinz Fliß, und aus seiner Stimme ist immer noch die Begeisterung zu hören, die er für sein Amt aufbrachte. „Ich bin Kommunaler mit Leib und Seele“, bestätigt er prompt. Der „Kommunale“ ist inzwischen 78 Jahre alt und genießt zusammen mit seiner Frau Katharina in Bad Honnef sein Pensionärs-Dasein. Ganz in der Nähe von zwei seiner drei Kinder samt Enkeln.

Bevor er 2004 in Pension ging, war er insgesamt 33 Jahre für die und in der Gemeinde Nottuln tätig. „Von 1959 bis 1961 habe ich in der Amtsverwaltung Nottuln meine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten gemacht“, erzählt Fliß. Von 1961 bis 1964 vervollständigte er die Ausbildung für den gehobenen Dienst und war ab 1965 in der Kreisverwaltung Münster tätig, bis der damalige Amtsdirektor Joseph Möhlen den gebürtigen Nottulner 1973 zurück in seinen Heimatort holte. Das war Fliß nur recht, denn: „Ich wollte mit Leuten zu tun haben, was bewegen können. Das war mir ein Leben lang wichtig.“ Und bewegt wurde was, denn die ersten Vorbereitungen zur kommunalen Neugliederung liefen schon, und ab dem 1. Januar 1975 schließlich gehörte die Gemeinde Nottuln mit den Ortsteilen Appelhülsen, Schapdetten und Darup zum Kreis Coesfeld. Aus der Amtsverwaltung wurde die Gemeindeverwaltung und aus dem Amtsdirektor wurde der Gemeindedirektor.

Was dann folgte, war „eine anstrengende Zeit“, bestätigt Fliß, denn das Ziel von Rat und Verwaltung sei gewesen, aus dem beschaulichen Nottuln eine moderne Gemeinde zu entwickeln. „Und das hat geklappt, weil alle Räder ineinander gefasst haben, weil das Team voll mitgezogen hat“, ist Fliß stolz. „Außerdem“, fügt er hinzu, „wollten wir, dass jeder Ortsteil von Nottuln sein eigenes Gesicht behält.“ Eine 40-Stunden-Woche habe es selten gegeben, zuckt Fliß die Schultern. Und hier ist er seiner Frau Katharina dankbar. „Wenn sie mir nicht den Rücken freigehalten und auch mitgezogen hätte, dann wäre das alles nicht so gegangen.“

Erst recht nicht, als er 1999 zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Nottuln gewählt wurde. Aus der Doppelspitze Gemeindedirektor und ehrenamtlicher Bürgermeister wurde der Verwaltungschef und Bürgermeister in einer Person. Zur Wiederwahl im Jahre 2004 trat der Nottulner nicht mehr an. „Ich habe lange überlegt, aber mein damaliger Gesundheitszustand ließ es nicht zu“, sagt er. Stattdessen ging er in Pension.

Eine große Umstellung sei das gewesen, erzählt er. Aber er habe endlich auch mehr Zeit für die Familie gehabt. Die war es schließlich auch, die ihn und seine Frau aus Nottuln weglockte. „Meine Kinder samt der Enkel wohnten alle weiter weg, und unser Haus im Nonnenbachtal war eigentlich inzwischen zu groß für uns zwei geworden“, so Fliß. „Außerdem wird man ja nicht jünger“, ergänzt er schmunzelnd. So wagte das Ehepaar 2014 den großen Schritt, verkaufte das Haus und zog nach Bad Honnef in eine schöne Eigentumswohnung. Eine Tochter und ein Sohn wohnen nun „um die Ecke“, die Fahrzeit zum anderen Sohn hat sich um die Hälfte verkürzt.

„Wir wohnen jetzt hier in einer tollen Landschaft, und nach Bonn ist es nicht weit“, beschreibt der Nottulner sein Umfeld. Er und seine Frau nehmen gern das kulturelle Angebot der ehemaligen Bundeshauptstadt in Anspruch. Wenn, ja wenn nicht gerade die Pandemie alles lahm legt. Der fiel auch im vergangenen Jahr die geplante Reise nach Marokko zum Opfer. Aber das nehmen beide mit Ruhe hin. Auch die sozialen Kontakte beschränken sie zurzeit auf ein Minimum. Zeit, sich seinem Hobby zu widmen, hat er dennoch. „Kommunalpolitik lässt mich nicht los“, schmunzelt Fliß, und so beschäftigt er sich gern mit der Bonner Geschichte, speziell der Bonner Demokratie und engagiert sich ehrenamtlich in der Seniorenpolitik. „Ach, die Probleme sind im Grunde überall die gleichen“, hat er festgestellt und freut sich, dass er seine Lebenserfahrung und vor allem seine beruflichen Kenntnisse einbringen kann.

Dennoch, bei aller Zuneigung zur neuen Heimat, lässt ihn die alte nicht los. Was nicht nur an seiner Schwester liegt, die noch in Nottuln wohnt. Auch seine jahrzehntelangen Freundschaften hält das Ehepaar aufrecht. Da ist noch der alte Kegelklub. „Zu runden Geburtstagen oder Jubiläen fahren wir immer wieder nach Nottuln. Und 2019 haben wir den Kegelausflug ins Siebengebirge gemacht, da konnte ich meinen Nottulnern die neue Heimat zeigen.“ Natürlich seien die Verbindungen lockerer geworden, aber sie sind noch da. „Und morgens schaue ich immer zuerst in die WN-App“, freut er sich. „Schließlich muss ich wissen, was im Dorf los ist.“ Er ist und bleibt eben ein Nottulner „Kommunaler“.