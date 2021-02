Auch im zweiten Lockdown halten die pädagogischen Fachkräfte des Ev. Familienzentrums Magdalenen-Kita Kontakt zu den Familien, die momentan nicht in die Kita kommen. Jeden Tag bekommen die Kinder kleine Anregungen und Aufgaben, die sie zu Hause umsetzen können.

„Nach den Weihnachtsferien haben wir den Kindern die Geschichte von den heiligen drei Königen als Puppenspiel erzählt“, berichtet das Team. „Im Anschluss daran haben wir uns zunächst in der Kita mit dem Naturprodukt Ton beschäftigt. Die Kinder lernten, wie man den Ton verarbeitet und wie er nach dem Trocknen im Brennofen gebrannt wird.“ Diese Abläufe haben die pädagogischen Fachkräfte gefilmt und den Kindern über Whatsapp zukommen lassen. Der Ton wurde vor der Kita portioniert bereitgestellt und konnte nach Hause geholt werden. Ihre fertigen Tonsachen lieferten die Kinder dann zum Brennen ab, um sie nach dem Brennvorgang wieder abzuholen.

„Zurzeit beschäftigen wir uns mit dem Thema ‚Freunde haben – Freundschaft‘“, berichtet das Team. Dazu gestalten die Kinder Freundschaftsbänder – auch für zu Hause wird dafür Material bereitgestellt. „Wir spielen mit den Kindern dazu ein kleines Handpuppenspiel, in dem der kleine Esel dem Engel einen Freundschaftsbrief schreibt, und stellen Lieder zum Thema vor.“

Als nächstes beschäftigen sich Team und Kinder mit der biblischen Geschichte von der Schöpfung. Mit Hilfe verschiedener Techniken sollen alle Kinder ein Schöpfungsbilderbuch erstellen können – in der Kita und auch zu Hause.

„Im zurzeit eingeschränkten Betrieb versuchen wir, den Kontakt zu den Eltern per Mail und durch Telefonate nicht abreißen zu lassen, sodass sie auch über die politischen Entwicklungen in Bezug auf die Ministererlasse in NRW informiert sind“, erklärt Kita-Leiterin Jutta Marx. „Wir wünschen uns sehr, dass wir uns bald alle gemeinsam in der Kita wiedersehen können.“