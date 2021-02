Toller Erfolg für Thomas Lehmkühler: Der Daruper hat mit seinem Ins­trumentalstück „Virus“ bei den 5. German Songwriting Awards die hochkarätig besetzte Jury überzeugt und in der Kategorie „Music for Motion Picture“ (Filmmusik) gewonnen. „Zu dem Wettbewerb, der in acht Kategorien ausgetragen wird, sind insgesamt rund 4000 Songs eingesandt worden“, weiß Lehmkühler.