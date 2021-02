Verlässlichkeit! Das wünscht sich in diesen Pandemie-Zeiten wohl jeder. Jolanthe Sielenkemper ist da keine Ausnahme: „Ich wünsche mir, dass Absprachen und Versprechen eingehalten werden“, richtet die Leiterin der Caritas-Tagespflege in Nottuln eine klare Bitte an die politischen Entscheidungsträger. Über die zunächst angekündigte, dann wieder gestoppte Impfaktion und über die Situation der Tagespflege in Corona-Zeiten sprach unser Redaktionsmitglied Ludger Warnke mit Jolanthe Sielenkemper.

Frau Sielenkemper, jetzt hat das Land NRW erneut die Corona-Schutzimpfung für die Senioren-Tagespflege abgesagt. Wie groß ist die Enttäuschung hier in Nottuln bei ihren Kolleginnen und den Tagesgästen?