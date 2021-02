In der Gemeinde Nottuln gibt es eine Vielzahl von produzierenden Industrieunternehmen mit überregionaler Bedeutung. Wie es ihnen und ihren Mitarbeitern in Zeiten der Pandemie geht, geht die WN mit dieser Serie nach. In der großen Werkshalle an der Industriestraße in Appelhülsen ist kaum jemand zu sehen. Dasselbe gilt für den Bürotrakt.