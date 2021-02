Besondere Zeiten eröffnen neue Angebote. In diesem Sinne lädt die Ev. Friedens-Kirchengemeinde erstmals alle Interessierten zu einem Telefongottesdienst am 14. Februar (Sonntag) um 11 Uhr ein.

Die Kirchengemeinde hat dazu in ein modernes Telefonkonferenzsystem investiert. Alle Teilnehmenden erhalten automatisch um 10.45 Uhr einen Anruf, damit die Feier pünktlich um 11 Uhr beginnen kann. Es reicht, den Hörer abzunehmen und in der Leitung zu bleiben. Der Lautsprecher kann – falls gewünscht – eingeschaltet werden. Der Telefongottesdienst ist für alle Teilnehmenden kostenlos.

Der Lektorenkreis gestaltet diese Feier. Der Gottesdienst dauert rund 30 Minuten und endet mit einem offenen Ausklang. „Wie kann ich die vielfältigen Herausforderungen in Zeiten der Corona-Pandemie unter einen Hut bringen?“, lautet das Thema am 14. Februar. Dazu erhalten die Teilnehmenden im Rahmen der kurzen Predigt einen interessanten Einblick in einen biblischen Haushalt. Eine Mischung aus traditionellen und modernen Liedern rundet den Gottesdienst ab.

Alle Interessierten melden sich bis Freitag (12. Februar) mit Angabe von Telefonnummer (gerne Festnetzanschluss aus Kostengründen) und Anschrift oder falls vorhanden Mailadresse im Gemeindebüro an ( 0 25 02/ 86 07, gemeindebuero@un­ter-dem-kreuz.de). Sie erhalten dann vorab das Gottesdienstprogramm.

Im Sinne der Fastenaktion „Sieben Wochen ohne Blockaden“ hofft die Kirchengemeinde auf einen reibungslosen Start des Telefongottesdienstes und freut sich über viele Anmeldungen.