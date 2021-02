Lau Maschinenbau ist ein alteingesessenes Unternehmen in Appelhülsen. Gegründet wurde die Firma bereits im Jahre 1904. Sie befasste sich damals am Standort in der Bauerschaft Werlte mit Schmiedearbeiten, Hufbeschlag und landwirtschaftlichen Geräten. Insbesondere der letzte Bereich trug bis in die 70er-Jahre zum Wachsen des Unternehmens bei.