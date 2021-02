Die meisten Bürger bleiben zu Hause

Der ADAC-Abschleppdienst des Autohauses Rump hatte am Sonntag nur selten Pause. Mit Beginn des starken Schneetreibens in der Nacht zum Sonntag musste auch der Abschleppdienst häufig ausrücken, auch zur Autobahn 43. "Ich weiß nicht, warum bei so einem Wetter so viele noch mt dem Auto fahren müssen", kommentierte ein Fahrer kopfschüttelnd die vielen Einsätze.