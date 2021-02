Lob an die Bevölkerung

WN-Leser Dieter Pferdekamp beobachtete am Sonntag in seinem Garten viele Vögel, die hungrig, aber vorsichtig zum Futterangebot kamen, um ihren Hunger zu stillen. Immer achtsam und scheu, genau darauf achtend, ob kein Fressfeind, beispielsweise ein Sperber, in der Nähe ist, der auch gerne solche Futterplätze aufsucht, um sich dort einen unachtsamen Singvogel zu schnappen. Beide Meisen hatten Glück, kein Sperber in der Nähe und sie konnten die Energie aufnehmen, die sie in diesen schneereichen und kalten Zeiten benötigen, um zu überleben. "Im Frühjahr und Sommer brauchen wir sie, wenn sie beginnen, die Raupen zu suchen, um sie an ihre Brut zu verfüttern", sagt Dieter Pferdekamp.