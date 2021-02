Seit einigen Monaten ist sie installiert und wird schon reichlich genutzt, die Kita-Info-App! „Damit ist es viel einfacher geworden, den Eltern Informationen zukommen zu lassen oder zum Beispiel auch einzelne Eltern an Termine zu erinnern“, berichtet Gisela Wieskus , Leiterin der DRK-Kita „Alter Kindergarten“ am Kastanienplatz, in einer ersten Bilanz. „Wir sparen viel Papier und auch Zeit, da wir keine Infozettel mehr an die Eltern einzeln verteilen müssen. Per Klick sind alle schnell informiert.“

Oft etablieren sich in Elternkreisen Facebook- oder WhatsApp-Gruppen, um sich zu organisieren und Informationen auszutauschen. Im Vergleich zu diesen Diensten ist die Kita-Info-App dagegen datenschutzrechtlich absolut sicher und DSGVO-konform, betont Wieskus. Die Daten werden nicht kommerziell von Dritten genutzt und es werden keine persönlichen Handynummern wie bei Whats­App-Gruppen preisgegeben.

Ein weiterer Vorteil ist, dass auch Familien mit nicht deutscher Muttersprache die Infos leicht über Synchronisation in ihre eigenen installierten Übersetzungs-Apps verstehen können.

Die Abwesenheit eines Kindes mitzuteilen, geschieht jetzt im Alten Kindergarten natürlich auch per App. Und dieser Service ist selbstverständlich kostenlos.

„Gerade in der jetzigen Zeit ist die App eine große Hilfe, da wir aufgrund der Pandemie nicht alle Eltern und Kinder im Kindergarten treffen. So haben wir eine gute Möglichkeit, den Kontakt zu unseren Familien zu halten“, berichtet das Team zufrieden.