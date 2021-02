Schlicht, aber dennoch elegant

Wie viele Menschen ihre Füße über die Schwelle des Hauses Potthof 5 in der Ortsdurchfahrt Nottuln gesetzt haben, ist nicht bekannt. Wohl kann man aber davon ausgehen, dass sie Hilfe und Heilung gesucht haben. Denn an dieser Stelle befanden sich Wohnhaus und Praxis von Dr. Anton Baumeister . Der Allgemeinmediziner ließ sich 1956 in Nottuln nieder und praktizierte bis zu seinem Tode im Jahr 1992. Wohngebäude und Praxis wurden vor kurzem abgerissen, denn auf diesem markanten, 1500 Quadratmeter großen Grundstück entsteht ein moderner Neubau mit insgesamt zehn Mietwohnungen von 67 bis 109 Quadratmeter. Alle Wohnungen sind barrierefrei erreichbar (Aufzug). Das unterkellerte Gebäude ist als Niedrigenergiehaus (KFW 55) konzipiert. Ausstattungsmerkmale sind unter anderem Fußbodenheizung, Wärmepumpe sowie kontrollierte Be- und Entlüftung. Die Fertigstellung ist für Mitte 2022 geplant.

„Baurechtlich wären auch deutlich mehr Wohnungen realisierbar gewesen“, sagt Architekt Richard Dammann, dessen Büro AIG (Architekten- und Ingenieurgemeinschaft Dülmen) den Auftrag für die Neuplanung erhalten hat, im WN-Gespräch. Der Bauherr habe aber bewusst darauf verzichtet und großen Wert auf Freiflächen gelegt. Davon profitieren zwei große, das Grundstück prägende Blutbuchen, die erhalten werden können.

Eigentümer der Fläche ist Dr. Christoph Baumeister , der wie sein Vater Anton und sein Bruder Dr. Gerd Baumeister (er ließ sich 1977 als Arzt in Nottuln nieder) Mediziner ist und in Overath eine Praxis betreibt.

Das frühere Wohn- und Praxisgebäude von Dr. Anton Baumeister war zuletzt in einen zehnjährigen Dornröschenschlaf gefallen. Foto: Sammlung AIG Dülmen

Dr. Anton Baumeister, der das für die damalige Zeit sehr modern ausgestattete Wohn- und Praxisgebäude 1956 errichtete, übte seinen Beruf mit großer Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein aus. Hausbesuche, auch mitten in der Nacht, waren üblich. Die Wege zu den Patienten führten ihn über Nottuln hinaus auch nach Darup, Appelhülsen oder Buldern.

Als Allgemeinmediziner, der im damaligen St.-Gerburgis-Hospital auch als Belegarzt tätig war, und weil es damals natürlich nicht so viele Fachärzte gab, war Dr. Anton Baumeister vielseitig gefordert, wie sein Sohn Christoph im WN-Gespräch schildert. Auch Entbindungen und kleinere Operationen waren selbstverständlich.

Als Dr. Anton Baumeister schließlich 1992 starb, wurde die Arztpraxis zunächst noch genutzt. Hier praktizierte die vielen Nottulnern noch gut bekannte Frauenärztin Dr. Ilse-Ruth Skoppek-Rutherford (verstorben 2014). Zuletzt stand das Gebäude rund zehn Jahre leer. Und weil Sanierung und Umbau nicht wirtschaftlich waren, fiel die Entscheidung für einen Neubau.

So soll das neue Gebäude am Potthof nach der Fertigstellung aussehen (Blick von der Straßenseite). Foto: AIG Dülmen

Architekt Richard Dammann hat diesen Neubau als schlichtes, aber dennoch elegantes Wohnhaus geplant. Charakteristisch sind große, regelmäßige Fensteröffnungen und ein großzügiges Treppenhaus. Und natürlich erhält das Gebäude – typisch westfälisch – ein zweischaliges Mauerwerk mit einem rot-violetten Klinker.

Das aufgesetzte Staffelgeschoss mit einem flachen Satteldach aus dunklen Dachpfannen und einem dezenten Dachüberstand verspricht einen gewissen Luxus. Zwei Wohnungen mit hohen offenen Wohnräumen bis in die Firstspitze entstehen hier. Der besondere Clou sind die Dachterrassen mit einem schönen Blick auf den Turm der Pfarrkirche St. Martinus.

Und weil das neue Gebäude gut 14 Meter Abstand zur Straße Potthoff halten wird und von Freiflächen umgeben ist, „fügt es sich gut in die umgebende bürgerliche Bebauung ein“, betont Richard Dam­mann.