Für echte Karnevalisten sind diese Tage besonders schwer. Altweiber und Rosenmontag stehen vor der Tür, doch Corona bremst alle närrischen Feieraktivitäten. Wolfgang Müller , der seit vielen Jahren der Nottulner Karnevalsgesellschaft als 1. Vorsitzender vorsteht, bekennt ganz freimütig im WN-Gespräch: „Es blutet mir schon das Herz, wenn ich jetzt im Fernsehen die Trailer für die Karnevalssendungen der nächsten Tage sehe. Wie schön wäre es doch gewesen . . .“

Dabei ist natürlich auch den Nottulner Karnevalisten klar: Der Gesundheitsschutz hat Priorität. Aber zumindest mit einigen kleineren symbolischen Aktionen wollen die KG-Mitglieder in den nächsten Tagen ein närrisches Lebenszeichen senden.

Am Altweiberdonnerstag (11. Februar) werden zwei Hummelbienchen mit dem KG-Vorsitzenden einen Orden bei der örtlichen Sparkasse abgeben. Das soll ein Zeichen des Dankes für die Unterstützung sein, erläutert Müller. Die traditionellen Karnevalsbesuche in den Altenheimen am Altweiberdonnerstag können natürlich nicht stattfinden, dennoch wird die KG sich kurz in den Seniorenheimen Haus Margarete, Stevertal, St.-Elisabeth-Stift und Haus Arca in Appelhülsen melden. Die Seniorenheime bekommen einen Datenträger mit einer Videogrußbotschaft des KG-Vorsitzenden sowie mit einem Videozusammenschnitt früherer Auftritte der drei KG-Tanzgarden Hummelbienchen, Steversterne und Figaros. „Die Bewohner können sich das auf dem Fernseher oder auf einer Großbildleinwand anschauen“, erläutert Müller und hofft: „Vielleicht können wir so ein wenig für fröhliche Stimmung sorgen.“

Zwei Mitglieder des Elferrates werden außerdem am Donnerstagnachmittag Wasser aus dem Hummelbach entnehmen für die Taufe neuer Mitglieder. Zwar könne man in diesem Jahr die Veranstaltung mit der Aufnahme neuer Mitglieder nicht durchführen, doch mit dem Wasser des Jahres 2021 (das übrigens abgekocht wird) wolle man im kommenden Jahr die Mitgliedertaufen nachholen.

Am Samstag (13. Februar) haben KG-Vorsitzender Wolfgang Müller und der stellvertretende Vorsitzende Sven Winkler ein kurzes Treffen mit Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes auf dem Stiftsplatz vor dem Rathaus vereinbart. In einer symbolischen Aktion wird der Rathauschef coronakonform den Rathausschlüssel überreichen, derweil die KG-Vertreter die elf Punkte umfassende närrische Regierungserklärung dem Bürgermeister verkünden werden.

Am Sonntag (14. Februar) nehmen KG-Mitglieder an der 11-Uhr-Messe in St. Martinus teil. Gerne auch in Kostümierung. Es handele sich aber nicht um eine Karnevalsmesse, betont Wolfgang Müller ausdrücklich. Die KG beteilige sich aber an der Gestaltung. Sven Winkler werde die Lesung halten, zwei Elferratsmitglieder werden die Fürbitten lesen.

Für Rosenmontag schließlich (15. Februar) haben Wolfgang Müller und die 2. stellvertretende Vorsitzende Lisa Tombrink einen Besuch im Haus Margarete geplant, um mit den Bewohnern über Karneval früher und heute zu sprechen.

„Nottuln, helau!“ – Der Ruf der Karnevalisten verstummt auch in Corona-Zeiten nicht gänzlich.