Angesichts der extremen Wetterlage gibt es Änderungen und Ausfälle bei der Müllabfuhr und beim Wochenmarkt, außerdem beim Busverkehr:

Die Firma Remondis teilt mit, dass aufgrund der starken Schneefälle die Abfuhren der Biotonnen im Innen- und Außenbereich und die der gelben Tonnen im Außenbereich am Dienstag (9. Februar) ersatzlos ausfallen. Am Mittwoch (10. Februar) werden planmäßig die gelben Tonnen in Appelhülsen, Darup und Schapdetten geleert. Hier sei allerdings, so die Gemeindeverwaltung, mit Verzögerungen zu rechnen.

Witterungsbedingt wird auch das Schadstoffmobil am Mittwoch (10. Februar) nicht in der Gemeinde Nottuln unterwegs sein. Der nächste Termin ist dann der 10. März (Mittwoch).

Stefan Kohaus, Rechtsrat der Gemeinde, teilte mit, dass der Wochenmarkt am kommenden Donnerstag (11. Februar) „leider, leider“ ausfallen müsse. „Wir haben tatsächlich überlegt, wie wir ihn stattfinden lassen können, denn die Atmosphäre wäre sicherlich eine ganz besondere.“ Aber um die Sicherheit der Marktbeschicker und Marktbesucher zu garantieren, hätte man den Stiftsplatz komplett räumen und mit Splitt abstreuen müssen. Das hätte nicht nur erhebliche Kosten verursacht, wie Kohaus berichtete. „Wir hatten auch Sorge um das Pflaster.“ Beim Schneeräumen hätte man wohl kaum verhindern können, dass Pflastersteine rausgerissen werden. Dieses Risiko wollte man dann doch nicht eingehen. Ob der Markt in der kommenden Woche stattfinden kann, das werde man abwarten müssen, erklärte Kohaus.

Wegen des anhaltenden Schneefalls und des für die Nacht erwarteten strengen Frosts wird die Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) den Busverkehr bis Dienstag (9. Februar) um 13 Uhr ruhen lassen. Auch das Busunternehmen Veelker stellt seinen Busverkehr an diesem Tag bis mindestens 12 Uhr ein. Aktuelle Informationen gibt es auf den Homepages der Unternehmen: www.rvm-online.de beziehungsweise www.veelker.de