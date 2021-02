20 000 Euro für die Ärzte ohne Grenzen

20 000 Euro – das ist die Endsumme der Weihnachtsspendenaktion der Friedensinitiative (FI) Nottuln. Dies teilte nun Norbert Wienke , Geschäftsführer der FI, unserer Zeitung mit. Zusammen mit der Spendenaktion im Rahmen des Ostermarsches 2020 konnte Wienke nun der Organisation Ärzte ohne Grenzen 35 000 Euro überweisen.

Diese finanziert damit ihre Arbeit mit den vielen Menschen, die in den Flüchtlingslagern und Slums dieser Welt leben müssen und die besonders von dem Corona-Virus bedroht sind. „Wir freuen uns sehr über die Solidarität der vielen Nottulner Bürgerinnen und Bürger“, bedankte sich Wienke bei den über 100 Spenderinnen und Spendern. „Auch wenn wir täglich mit dem Virus zu tun haben, vergessen wir doch nicht die Menschen, die richtig Leid durch die Pandemie erfahren.“

„Die Entwicklung von Covid-19 zu einer weltweiten Gesundheitskrise hat massive Auswirkungen auf unsere medizinischen Aktivitäten“, schrieb vor Weihnachten Ärzte ohne Grenzen der FI. Weltweit eröffnete Ärzte ohne Grenzen spezielle Covid-19-Projekte und hielt zudem die medizinische Nothilfe aufrecht. Grenzschließungen und knappe Ressourcen an Schutzkleidung und anderem Material erschwerten die Einsätze von Ärzte ohne Grenzen – zum Beispiel die Hilfe für Patienten, die an Tuberkulose, Malaria oder Masern erkrankt sind.

„Die Unterstützung durch die Friedensinitiative Nottuln ist sehr wichtig für uns“, schrieb nun Barbara Gerold-Wolke, Leiterin der Spendenabteilung von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland, nach Nottuln. „Die wunderbaren Spendenaktionen zu Ostern und Weihnachten machen unsere unabhängige Nothilfe weltweit überhaupt erst möglich. Und sie zeigt, dass die Friedensinitiative Nottuln und alle Unterstützerinnen und Unterstützer der Spendenaktionen hinter unseren humanitären Werten stehen.“

Das war die 23. Weihnachtsspendenaktion der FI, zog Norbert Wienke eine Bilanz. Ein Blick in seine Buchhaltung zeigt: Stolze 130 681 Euro wurden seit Beginn dieser jährlich wiederkehrenden Aktion gespendet und an Hilfsorganisationen – häufig in Krisen- und Kriegsgebieten weitergeleitet (Tschetschenien, Bosnien, Afghanistan, Syrien etc.). Wienke: „Dies ist unser Verständnis davon, mehr Verantwortung zu zeigen in der Welt. Kriegseinsätze und Militär sind nicht die Lösung der vielen Probleme in der Welt, sondern Teil der Probleme. Wir müssen Sicherheit neu denken!“