Auch im neuen Jahr gehen die Schülerinnen und Schüler des Rupert-Neudeck-Gymnasiums der Bevölkerung wieder zur Hand. Die Tradition „Rent an Abiturient“, die es schon seit Jahren am Gymnasium gibt, wird nun von dem Abschlussjahrgang 2022 übernommen. Die Jugendlichen bieten ab sofort den Bürgerinnen und Bürgern aus Nottuln und Umgebung ihre Hilfe bei unterschiedlichsten Arbeiten an.

Tätigkeiten wie Gartenarbeiten, Haushaltshilfen und vieles mehr übernimmt die gesamte Stufe gerne. Auch bei Veranstaltungen stehen sie zum Beispiel für Auf- und Abbau oder Kellnertätigkeiten zur Verfügung. Das alles und vieles mehr machen die Abiturienten gegen eine angemessene Entlohnung, um so ihre Abiturfeierlichkeiten finanzieren zu können.

„Es ist schön, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern zur Hand gehen können und gleichzeitig eine Möglichkeit haben, unsere Abschlussfeier zu finanzieren“, erklären die Schüler und laden ein: „Falls Sie also eine Arbeit haben, bei der Sie eine Hilfe gebrauchen, können Sie auf der Website des Abiturjahrgangs www.rent-an-abiturient-nottuln.de eine Anfrage stellen oder eine Mail an info@rent-an-abiturient-nottuln.de schreiben. Wir freuen uns über jeden Auftrag.“