Landwirte wollen gehört werden

Schnee und Frost haben die bereits fertigen Reisepläne wieder vereitelt. Stephan Büssing , Landwirt aus Nottuln, hatte sich schon fest darauf eingestellt, zusammen mit weiteren Berufskollegen aus der Gemeinde nach Bonn zu fahren und dort an der Mahnwache vor dem Bundesumweltministerium (BMU) teilzunehmen. Doch dann kamen Schnee und Frost. Am Montag hat auch Stephan Büssing dabei geholfen, die Gemeinde vom Schnee zu befreien. Und dann gibt es ja noch den eigenen Betrieb. „Wir haben zugefrorene Wasserleitungen. Um die muss ich mich kümmern“, erzählt er im WN-Gespräch.

Die Reise zum Ministerium nach Bonn kann der Nottulner also nicht antreten, aber gedanklich ist er bei seinen Berufskollegen. Denn es geht um das Thema Insektenschutz und um weitere Einschränkungen für die Landwirtschaft. Am Mittwoch (10. Februar)soll im Bundeskabinett das sogenannte Aktionsprogramm Insektenschutz beschlossen werden mit Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz und in der Pflanzenschutzmittel-Anwendungsverordnung. Unter anderem mit der Mahnwache am Sitz des verantwortlichen Ministeriums wendet sich die Initiative „Land schafft Verbindung“, in der Stephan Büssing aktives Mitglied ist, gegen weitere einseitige Einschnitte für die Landwirtschaft.

Die Rückgänge in der Insektenpopulation seien auf viele Faktoren zurückzuführen, betont Landwirt Büssing. Neben der Landwirtschaft hätten auch Lichtverschmutzung, Flächenversiegelung und Klimaveränderungen Auswirkungen. Auch die Folgen elektromagnetischer Strahlungen (zum Beispiel durch Handys, etc.) müsse man sicherlich berücksichtigen.

Die in der Initiative „Land schafft Verbindung“ aktiven Landwirte beklagen, dass durch die geplanten Gesetzesänderungen wieder nur der Landwirtschaft „gewaltige Einschnitte“ auferlegt werden: „Durch Verbote von Insektiziden und Herbiziden in FFH-Gebieten, durch Abstände zu Gewässern, welche aus keiner wissenschaftlichen Grundlage heraus begründet sind, durch Unterschutzstellung von bestimmten, sogar gewerblich genutzten Obstbaumbeständen und Grünlandbeständen, sollen mindestens 1 320 000 Hektar (8 %) wertvolle Nutzfläche in Deutschland zur Nutzung und zur Ernährungssicherung verloren gehen – ohne irgendeinen finanziellen Ausgleich!“

Stephan Büssing erinnert daran, als seinerzeit im Kreis Coesfeld FFH-Gebiete (Schutzgebiete nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) ausgewiesen wurden, habe es geheißen, die Bewirtschaftung der Flächen werde weiter möglich sein. Jetzt wolle man das ändern.

Auch manch andere Einschränkung könne Folgen haben, die man so eigentlich nicht will. Wenn ein Milchviehhalter Grünland nicht mehr düngen darf und daher die Futtererträge zurückgehen, sei er möglicherweise gezwungen, für sein Vieh Sojaschrot aus Brasilien zuzukaufen.

„Wir protestieren nicht gegen den Insektenschutz, doch wir wollen gehört und mitgenommen werden“, sagt Stephan Büssing. Dabei ist dem Nottulner klar, dass sich Landwirtschaft ändern muss und ein einfaches „Weiter so!“ nicht der Weg sein kann. Wichtig sei aber ein fairer Lastenausgleich, denn davon hänge es ab, ob Landwirtschaft in Deutschland noch eine Zukunft habe.

Büssing verweist im Gespräch gerne auf den „Niedersächsischen Weg“. Der sei ein gutes Beispiel, wie Artenschutz und Landwirtschaft in Einklang gebracht werden können. In Niedersachsen haben sich Politik, Naturschutzverbände und Landwirtschaft – vor der Kulisse eines laufenden Volksbegehrens Artenschutz – auf einen Maßnahmenkatalog geeinigt. Der als „Niedersächsischer Weg“ gepriesene Kompromiss rang allen Beteiligten Zugeständnisse ab.

So ein Vorgehen hätte sich der Nottulner Landwirt gerne auch für das Aktionsprogramm Insektenschutz gewünscht. Büssing: „Ich kann mich nur wiederholen: Wir wollen gehört und mitgenommen werden.“