Spaß nicht verlieren

Die Angebote der Offenen Jugendarbeit des Vereins Treffpunkts in Nottuln finden in dieser Woche ausschließlich online statt. Das pädagogische Team lädt täglich zu den bereits etablierten Online-Treffen mit Spaß und Spiel ein. Neu im Programm ist das gemeinsame Brettspiele-Event ab 13 Jahren am Wochenende. Leider entfällt die geplante Karnevalstüten-Aktion in Appelhülsen. In Nottuln wird die Karnevalsüberraschung, die für Freitag geplant war, am Rosenmontag nachgeholt.Anmeldungen für alle Aktionen oder persönliche Gespräche können täglich von 10 bis 18 Uhr telefonisch oder per WhatsApp unter 01 52/8 99 28 88 erfolgen. Weitere Infos gibt es auf www.treffpunktjugend.de und auf der offenen Facebookseite des Vereins, Anfragen können auch per Mail an info@treffpunktjugend.de oder über die Festnetznummer 0 25 02 / 22 31 50 gestellt werden. In der kommenden Woche geht der Treffpunkt wieder in den „Hybridbetrieb“ und das Kontaktfenster (mit Ausleihe und Abholung) ist wieder geöffnet.