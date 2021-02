Wo endet die Räumpflicht der Gemeinde und wo beginnt die Verantwortung des privaten Grundstückseigentümers? Darüber ist in den vergangenen Schneewettertagen viel spekuliert worden, auch in den digitalen Medien.

Während Bauhof und Landwirte quasi im Dauereinsatz waren, um zunächst die wichtigsten Straßen und Wege vom Schnee zu räumen, glich so mancher Parkplatz an den verschiedenen Einkaufszentren in Nottuln noch einer arktischen Schneewüste.

Sehr zum Unwillen vieler Kunden. Einer immer wieder geäußerten Vermutung, die Gemeinde Nottuln sei für die Schneeräumung der Parkplätze an den privaten Einkaufszen­tren zuständig, erteilte Daniel Krüger eine Absage. „Die Gemeinde ist nur für die Räumung der öffentlichen Flächen zuständig“, erläuterte der stellvertretende Leiter der Gemeindewerke.

Beispiel Appelhülsener Straße: Dort räume die Gemeinde Fahrbahn und Radweg. Der Gehweg falle wieder in den Verantwortungsbereich des jeweiligen Anliegers. Für die Grundstückseigentümer von Einkaufszentren gelten dieselben Regeln wie für jeden anderen Grundstückseigentümer, erläuterte Krüger.