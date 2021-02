„Wichtig ist uns, dass die Streithähne Frieden schließen“, da sind sich Elisabeth Schmeddinghoff und Volker Christoph einig. Die Beiden sind Schiedsleute in der Gemeinde Nottuln und sollen dabei helfen, dass nicht jeder Streit vor Gericht landet. „Das klappt leider nicht immer“, bedauern sie. Wenn doch, dann freuen sie sich natürlich. Die Statistik für das Jahr 2020, also das erste Pandemiejahr, haben beide schon erstellt und beim Amtsgericht Coesfeld eingereicht. Das Fazit: Es gab mehr Streit als sonst. „Ich hatte das Gefühl, im zweiten Halbjahr 2020 wurde nur noch gestritten“, findet Elisabeth Schmeddinghoff. Die 61-jährige Di­plomkauffrau ist bereits seit acht Jahren Schiedsfrau und hat einiges an Erfahrungen gesammelt. „Mit zunehmender Pandemiedauer kam so eine subkutane Aggressivität durch.“ Hauptthema für die Schiedsleute sind überwiegend Nachbarschaftsstreitigkeiten.