Die Regionalverkehr Münsterland GmbH hat am Mittwoch (10. Februar) die Wiederaufnahme des Fahrbetriebs gestartet. „Aufgrund nicht durchgängig geräumter Straßen können aber vorerst nicht alle Linien den Regelverkehr aufnehmen“, teilte die RVM mit. Und auf in Betrieb genommenen Linien müsse mit Verspätungen gerechnet werden.

Im Kreis Coesfeld haben den Fahrbetrieb wieder aufgenommen (Stand 10. Februar, 13.30 Uhr): S 60 Nottuln – Münster (fährt jedoch nicht durch Nottuln-Süd); C 85 Nottuln – Appelhülsen, Bahnhof (ab 14 Uhr); ferner die Linien X 90, S 91 und R 19 im Raum Lüdinghausen, Lünen, Senden, Münster.

Andere Linien wie der Stadtverkehr in Dülmen oder in Senden sind noch außer Betrieb. In Münster entfällt weiterhin die Haltestelle Bült. Ein ständig aktualisierter Überblick zu den Linien, die den Betrieb wieder aufnehmen oder die ausfallen, findet sich auf der Homepage (www.rvm-online.de/stoermeldungen) und auf der Facebookseite der RVM.

Das Busunternehmen Veelker wird den Betrieb auf einzelnen Strecken ab Donnerstag (11. Februar) wieder aufnehmen. Unter diesen ist auch die Linie R62/R63 Coesfeld – Nottuln – Münster. Aktuelle Meldungen finden sich auf der Homepage des Unternehmens: www.veelker.de