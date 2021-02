Gerrit Schulz , Inhaber der Firma Gerrit Schulz Bedachungen an der Otto-Hahn-Straße in Nottuln, macht jetzt auf ein besonderes Problem aufmerksam. „Bei aller Freude über den Winter, sollten die Bürgerinnen und Bürger doch ihre ungedämmten Dachböden beziehungsweise Spitzböden einmal kontrollieren. Der starke Wind der vergangenen Tage hat dort dazu geführt, dass der feine Schnee durch kleinste Ritzen eingedrungen ist.“ Der Flugschnee taue irgendwann, sodass das Tauwasser durch den Boden und die Dämmung in den darunterliegenden Wohnbereich eindringen kann, erklärt der Dachdeckermeister weiter.

Den Schnee mit Besen und Kehrblech zu beseitigen, würde größere Schäden verhindern, empfiehlt Gerrit Schulz. Und nach getaner Arbeit, könne man dann auch wieder beruhigt den Schnee genießen.