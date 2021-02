Das erste Drittel der Baumaßnahme Burgstraße ist geschafft. Im unteren Bereich ab der Einmündung der Straße Kastanienplatz bis zur Einmündung Tiefe Straße sind die Tiefbauarbeiten abgeschlossen. „Das war ein Stück, auf dem es nicht so schnell vorwärts gehen konnte“, berichtet Diplom-Ingenieur Michael Diekmann von den Gemeindewerken. In diesem Abschnitt lagen die Schächte relativ dicht beieinander, und deren Aus- und Einbau braucht entschieden mehr Zeit als der von den Rohrleitungen zwischen den Schächten. Nach dem scharfen Knick in der Straße werden die Abstände zwischen den Schächten dann aber länger, sodass die Arbeiten dann Fahrt aufnehmen werden, prognostiziert Diekmann. Ob das Ziel, in acht Monaten fertig zu sein – das wäre Ende Juli –, zu erreichen ist, wird sich zeigen. Das Bauunternehmen war intern sogar davon ausgegangen, die Arbeiten in sechs Monaten, also bis Ende Mai, abschließen zu können.