Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes dankt in einer Pressemitteilung allen, die sich bei der Schneeräumung engagiert haben und weiterhin engagieren.

„Trotz aller Vorbereitungen trafen die plötzlichen Schneemassen die Gemeinde hart. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fielen solche Mengen, dass geräumter Schnee aufgrund des fehlenden Platzes kaum beiseitegeschafft werden konnte – und dann kamen auch noch die Schneeverwehungen hinzu. Sicherlich werde nicht nur ich den einen oder anderen grimmigen Gedanken beim wiederholten Schneeschippen gehabt haben. Und trotzdem haben Sie und wir gemeinsam diese Ausnahmesituation mit einer Verbundenheit gemeistert, die mich rührt und stolz macht. Stolz darauf, in einer Gemeinde zu leben, in der man sich ohne zu zögern hilft und selbst in solchen Momenten die Freude und das Gemeinschaftsgefühl nicht verliert.“

Inzwischen so der Bürgermeister weiter, seien viele Straßen wieder befahrbar und Wege begehbar, der öffentliche Nahverkehr könne seinen Fahrplan langsam wieder aufnehmen und die Bürgerinnen und Bürger könnten dazu übergehen, „traumhafte Schneelandschaften bei herrlichem Wetter zu genießen“.

„Dennoch, das kann ich nicht oft genug betonen“, so Dietmar Thönnes weiter, „wäre die Situation ohne den Einsatz zahlreicher ehren-amtlicher und hauptberuflicher Helferinnen und Helfer bei Weitem nicht so entspannt und organisiert gewesen, wie sie es heute ist. Die Freiwillige Feuerwehr war sofort in Bereitschaft. Landwirte haben keinen Augenblick gezögert, die Gemeinde beim Räumen der Straßen mit eigenen Maschinen zu unterstützen.“ Der Bauhof, dem Thönnes besonders dankt, sei mit Unterstützung von Lohnunternehmen seit Tagen im Dauereinsatz. Und auch private Unternehmen und Haushalte seien noch immer dabei, die Schneemassen zu bewältigen. „Dafür möchte ich Ihnen meinen tiefsten Dank aussprechen“, schließt der Bürgermeister.