Erfreuliche Entwicklung trotz Corona

Zahlen und Kurs stimmen – und beides spricht für sich. Ein Bilanzsummen-Zuwachs von 8,2 Prozent auf rund 550 Millionen Euro, 3,2 Prozent Wachstum bei den ausgelegten Krediten auf 372 Millionen Euro und ein überproportionales Plus von 10,4 Prozent auf 402 Millionen Euro auf der Einlagenseite. „Diese Geschäftszahlen zeigen, dass die Mitglieder und Kunden unsere genossenschaftlichen Stärken auch im Corona-Jahr 2020 honoriert haben“, unterstreicht Martin Herding , Vorstandssprecher der Volksbank Nottuln eG, in einer Pressemitteilung zur Bilanz. „Als Genossenschaftsbank ist es unser klarer Anspruch, zuverlässiger Kreditgeber zu sein, unseren Mitgliedern und Kunden auch in Krisenzeiten einen sicheren Hafen für ihr Erspartes zu bieten und sie bei allen Geldgeschäften nach Kräften zu unterstützen. Das ist uns auch im zurückliegenden Geschäftsjahr gelungen.“

„Genossenschaften wie die Volksbank Nottuln sind Verantwortungsgemeinschaften. Ihre Stärke zeigen sie daher besonders dann, wenn schwierigen Rahmenbedingungen wie aktuell durch die Corona-Pandemie durch solidarisches Handeln begegnet werden muss“, sagt Herding auch im Namen seiner beiden Vorstandskollegen Egbert Messing und Martin Aldenhoff.

Und so sei die Bank trotz der Auswirkungen von Corona wirtschaftlich stabil durch das Jahr 2020 gekommen. „Unsere konservative Geschäftspolitik ist Voraussetzung dafür, unseren Kunden verlässlich zur Seite stehen zu können“, so Martin Aldenhoff. Da die Kreditportfolios zudem weitgehend abgesichert seien, die Eigenkapitalausstattung komfortabel sei und die Volksbank Nottuln auch in 2020 – vorbehaltlich des Abschlussberichts der Wirtschaftsprüfer – ein zufriedenstellendes Betriebsergebnis erzielt habe, blicke man „vorsichtig optimistisch“ nach vorne.

Sorge bereitet den drei Vorständen die anhaltende Niedrig- beziehungsweise Negativzinsphase. Ein Ende sei auch coronabedingt nicht abzusehen. Das führe bei der Bank zu rückläufigen Zinserträgen. Für die Anleger bedeute die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank langfristig erhebliche Nachteile bei der Vermögenssicherung und der Altersvorsorge.

Als starker Partner erwies sich die Volksbank Nottuln insbesondere bei Firmen, die Liquidität zur Krisenbewältigung brauchen, gleichzeitig aber auch die konjunkturelle Erholung für Investitionen nutzen wollen. „Den Zuwachs von 3,2 Prozent bei den Kreditausleihungen verdanken wir speziell dem anhaltenden Boom bei Wohnimmobilien“, verdeutlicht Egbert Messing. Die akute durch Corona ausgelöste Problemlage einiger Firmenkunden erforderte darüber hinaus flexible Lösungen. Insgesamt 21 Corona-Förderkredite in Höhe von insgesamt 3,6 Mio. Euro hat die Volksbank in 2020 für heimische Unternehmen vermittelt. Pandemiebedingte Kreditausfälle habe es bisher nicht gegeben.

Im Fördermittelgeschäft wurden rund 50 Anträge für zinsgünstige öffentliche Gelder in Höhe von insgesamt 9,5 Mio. Euro bearbeitet. Auch in den Geschäftsfeldern Bausparen, Versicherungen, Wertpapierhandel und der Immobilienvermittlung war die Bank erfolgreich. Positiv entwickelte sich 2020 insbesondere das Wertpapiergeschäft, getrieben sowohl durch Mittelzuflüsse als auch durch Kursgewinne infolge der insgesamt positiven Kapitalmarktentwicklung.

Bei ihren Kundeneinlagen verzeichnete die Bank ein Wachstum um 10,4 Prozent auf 372 Mio. Euro. Einerseits werten die drei Vorstände diese Wachstumsrate als Beleg für ein hohes Kundenvertrauen. Andererseits sehen sie darin als Motiv zum einen die Angst vor einer unsicheren Zukunft und zum anderen die mangelnde Möglichkeit, im Lockdown Geld auszugeben. Insgesamt sollten Sparer mit einem längerfristigen Anlagehorizont auch auf ertragsstärkere Anlageformen wie Aktien und Fonds setzen, so der Tipp der Volksbank-Experten. Zum Schutz ihrer Bestandskunden müssen Großeinleger, die Gelder bei der Volksbank Nottuln ausschließlich „parken“ wollen, seit Jahresanfang 0,5 Prozent Minuszinsen zahlen.

Nicht erst seit Corona zahlen immer mehr Menschen per Karte und nutzen für ihre Bankgeschäfte digitale Kanäle. Das macht sich auch bei der Volksbank Nottuln bemerkbar. So ist die Zahl der Filialbesuche seit dem Lockdown im Frühjahr 2020 spürbar zurückgegangen. Diesem Wandel werde man sich ab diesem Jahr in Form einer neuen Plattform und neuer Service-Angebote rund um das Girokonto im Online- und Mobile-Banking stellen.

Mit dem neuen Bonus-Punkte-System werde, so die Bank, „gelebte Kundenbeziehung“ belohnt. „Es lohnt sich damit für unsere rund 11 000 Mitglieder noch mehr als bisher, bei der Volksbank Nottuln Mitglied und Kunde zu sein und mit uns auch alle Bankgeschäfte zu machen“, so Martin Herding.

Sein besonderer Dank gilt den 90 Mitarbeitenden sowie zehn Auszubildenden „für ihren unermüdlichen Einsatz, ihr großes Engagement und ihre Flexibilität“.

Dass der Bank das Wohlergehen der Region langfristig am Herzen liege, zeige auch das Spendenvolumen von 67 000 Euro, das Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen für 64 nachhaltige Projekte zugute kam. Hilfestellung leistet die Volksbank den von Corona gebeutelten Vereinen gern auch weiterhin. Anfragen sind jederzeit willkommen.