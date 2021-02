„Wir befinden uns auf einem guten Weg”

Digitalisierung ist nicht erst seit der Corona-Krise in aller Munde. Sie ist, so schreibt die Gemeinde Nottuln in einer Pressemitteilung, „für die Kommunen im Land ein wichtiger Baustein, um ihre Entwicklung voranzubringen: Sorgt sie doch dafür, dass die Kommunen für ihre Bürgerinnen und Bürger ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort bleiben und werden.“

Das gilt auch für Nottuln. Hier werden im Augenblick einige Digitalisierungsprojekte vorangetrieben, die bereits in diesem Jahr umgesetzt werden sollen. Zu den wichtigsten Themen gehört hierbei die Versorgung der Haushalte mit der Glasfaser-Technologie. Insbesondere der Nottulner Außenbereich ist – durch großes Engagement der Anwohner und des „Buddelvereins“ – bereits sehr gut versorgt. In den drei Ortsteilen Appelhülsen, Darup und Schapdetten wird das Netz sukzessive durch die Deutsche Glasfaser ausgebaut, in Nottuln läuft die Nachfragebündelung. „Wir befinden uns also auf einem guten Weg”, sagen Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes und Christian Driever , Wirtschaftsförderer der Gemeinde Nottuln.

Auch die Nottulner Schulen – allen voran das Rupert-Neudeck-Gymnasium – hoffen auf einen Glasfaseranschluss. „Hierfür hat die Gemeinde Fördermittel erhalten und vor Kurzem das Bieterverfahren abgeschlossen. Es müssen noch letzte Details geklärt werden, dann kann der geförderte Ausbau starten und hoffentlich zu Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sein“, erläutert Dietmar Thönnes.

Von der EU hat die Gemeinde Fördermittel für ein öffentliches WLAN erhalten. „Die Abstimmung mit einem Planungsbüro läuft, damit wir möglichst viele Standorte mit den bewilligten Mitteln versorgen können. Dabei gibt es noch einige kleine Hindernisse, die wir derzeit aus dem Weg räumen“, weiß Christian Driever.

Ebenfalls auf dem Weg sei, so die Gemeinde, die Dorf-App, für die Mittel in den Haushalt eingestellt wurden. Diese soll einen Austausch der Bürgerinnen und Bürger untereinander auch auf Ebene der Ortsteile ermöglichen. „Dieses Projekt wurde im Rahmen der Dorfwerkstatt Schapdetten gewünscht und dort schon umfassend diskutiert“, so Thönnes.

„Ich habe auch mit entsprechenden Initiativen und Verantwortlichen in Appelhülsen und Darup gesprochen, die dem Projekt sehr positiv entgegensehen“, ergänzt Driever. Sobald weitere Details zur App bekannt sind, werde die Gemeinde die Bürger informieren.

Insbesondere für die heimische Wirtschaft, von der es entsprechende Wünsche gibt, ist das Projekt „LoRaWAN” interessant. Die Gemeinde hat einen neuen Kooperationspartner für dieses Vorhaben, der in Kürze erste Antennen in Nottuln aufstellen will. „Über dieses Netz können Daten verschickt werden, zum Beispiel Füllstände von Wassertanks zur Baumbewässerung. Es gibt hier zahlreiche Einsatzmöglichkeiten insbesondere für Unternehmen und natürlich auch unsere Gemeindewerke“, erklärt Bürgermeister Dr. Thönnes.

Nicht zuletzt arbeitet die Gemeinde in einigen interkommunalen Initiativen mit, allen voran im Projekt „LoReNa”, mit dem eine regionale Einkaufsplattform entwickelt werden soll. Nottuln hat sich dafür mit acht weiteren Kommunen aus den Kreisen Coesfeld und Warendorf zusammengeschlossen und wartet derzeit auf die Fördermittelzusage.

Darüber hinaus sollen in diesem Jahr erste Projekte aus der Digitalisierungsstrategie des Kreises Coesfeld umgesetzt werden. Die Gemeinde Nottuln ist in den entsprechenden Arbeitsgruppen mit dem Bürgermeister und dem Wirtschaftsförderer vertreten, heißt es abschließend.