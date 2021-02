Steuererhöhung der falsche Weg

Steuererhöhungen in diesen Zeiten? Diesen Weg wollen CDU , Bündnis 90 /Die Grünen und FDP in der Gemeinde Nottuln nicht gehen. Darin sind sich die Fraktionsvorsitzenden Hartmut Rulle (CDU), Richard Dammann (Grüne) und Helmut Walter (FDP) einig. Die Drei kamen zu einem Informations- und Meinungsaustausch zum Entwurf des gemeindlichen Haushaltsplanes 2021 zusammen. Und alle drei Fraktionen sehen die von Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes veranschlagte Erhöhung der Grundsteuer B von 590 auf 644 Prozentpunkte kritisch und wollen sie verhindern.

„Wir sind mit CDU und FDP einig, dass das keine Lösung ist. Mit uns wird es in absehbarer Zeit keine Erhöhung der Grundsteuer geben“, erklärt Grünen-Fraktionsvorsitzender Richard Dammann.

CDU-Fraktionschef Hartmut Rulle betont, dass gerade in diesen Zeiten die Kommunalpolitik nahe bei den Bürgern und ihren Sorgen sein müsse. „Mal eben die Steuern erhöhen, wäre das glatte Gegenteil und passt ganz gewiss nicht in diese Wochen und Monate.“

Und FDP-Fraktionsvorsitzender Helmut Walter positioniert sich ebenfalls ganz eindeutig: „Für die Nottulner Liberalen war und ist das Jonglieren mit der Grundsteuer ein rotes Tuch, das den Eindruck der Beliebigkeit aufkommen lässt. Das ist ein falsches Zeichen.“

Auf ernsthaften Widerstand mit ihrer Absage einer Steuererhöhung werden die Fraktionen im Rathaus nicht treffen. Bürgermeister Thönnes hat selbst erklärt, er sei zuversichtlich, dass eine andere Lösung gefunden wird, um die Haushaltssicherung zu vermeiden.

Veranschlagt im Etatentwurf ist die Grundsteuer B mit einem Mehrertrag von 380 000 Euro. Zumindest diese Summe gilt es nun einzusparen. Und über den Weg dahin, so ist der Mitteilung der drei Fraktionsvorsitzenden zu entnehmen, besteht zwischen Rathausspitze und den drei Fraktionen weitgehend Einigkeit.

Dabei werden sogar „heilige Kühe“ geopfert: Die Grünen sind bereit, die seit vielen Jahren angemahnten Verbesserungen im Radwegenetz und im Fahrradverkehr noch einmal in die Zeit zu setzen. Richard Dammann begründet dies mit der gewünschten Zusammenarbeit mit dem neuen Mobilitätsmanager und verspricht: „Nottuln wird fahrradfreundlich werden.“

Wichtig ist Dammann auch zu betonen, wo nicht gespart wird, zum Beispiel: „Wir sparen nicht bei den Kindern. Wir sanieren die Toiletten an der St.-Martinus-Schule. Wir bauen die benötigten Kindertagesstätten, jedes Kind bekommt seinen Platz. Wir gehen nicht an die Kosten der Digitalisierung. Wir sparen nicht an der Grünpflege, wünschen uns aber ausdrücklich mehr Fachkompetenz und die Berücksichtigung von Natur-und Artenschutz.“

In welchen Bereichen sich Einsparpotenziale eröffnen, macht Hartmut Rulle deutlich: „Die verschiedenen Bauabschnitte der Ortskernsanierung in Nottuln, allgemeine Planungskosten und auch Beschaffungen für gemeindeeigene Gebäude können sicherlich in einigen Fällen bis 2022 warten. Wenn alle Parteien mitmachen, entsteht der Spielraum, eine Steuererhöhung zu vermeiden.“ Konkrete Vorschläge werde die CDU Ende Februar in ihrer Klausurtagung erarbeiten, betont Rulle. Ausdrücklich lobt er den Ansatz des Bürgermeisters, in eine Flächenbevorratung und in neue Wohn- und Gewerbegebiete zu investieren. „Die CDU setzt sich seit Jahren für neue Bau- und Gewerbegebiete ein, um die Wohnungsnot zu lindern und neue Gewerbesteuerzahler nach Nottuln zu locken.“

Da weder eine Steuererhöhung noch eine pauschale Kürzung aller Ausgaben zielführend sei, begrüßt es Helmut Walter, dass in gemeinsamen Anstrengungen Einsparpotenziale erarbeitet worden sind. „Darunter fallen unter anderen in einer Größenordnung von 10 000 Euro Planungskosten für Reinvestitionen in den Straßenbau. Sowie die notwendige Überarbeitung des Baumkonzeptes im Grauten Ihl, die angesichts der drängenderen Situation in der Coubertinstraße aus dem Aufwand des Haushaltsjahres 2021 auf das Jahr 2022 verschoben werden kann“, erläutert er. Die FDP sieht den Bürgermeister auf einen vielversprechenden Weg, mit neuen Wohnbau- und Gewerbeflächen ein Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum zu erreichen. Helmut Walter: „Nur damit können wir unserer Gemeinde eine Zukunft mit gesicherten Einnahmen und Wachstum gewährleisten.“

Ihre Einschätzungen zur Haushaltssituation haben die Fraktionsvorsitzenden auch in Videoclips aufgenommen. Diese sollen ab kommender Woche auf der jeweiligen Partei-Homepage zu sehen sein.

Die Mitteilungen der drei Fraktionsvorsitzenden im Wortlaut sind auch im Internet-Portal unserer Zeitung nachzulesen: www.wn.de