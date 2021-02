„Machen wir aus dem, was wir haben, das Beste!“ Diese Losung gibt der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 /Die Grünen, Richard Dammann , aus. Zum Haushaltsplanentwurf 2021 und zur Finanzsituation erklärt er:

„Nach der kurzen Zeit unseres neuen Bürgermeister Dietmar Thönnes im Amt konnte der jetzige Haushaltsentwurf in der Regel nur die Kosten der letzten Jahre fortschreiben und die dringenden neuen dazuschreiben. Zudem werden wir durch die Corona-Pandemie vor Herausforderungen gestellt, die vieles aufwendiger machen und verlässliche Planung einschränkt.

In Nottuln muss weiter viel Geld ausgegeben werden, für den Klimaschutz, den sozialen Frieden, die Schulen, den digitalen Wandel. Hier darf nicht weiter gewartet werden, finanzielle Engpässe hin oder her.

Allerdings müssen Schulden, welche wir nun vereinbaren zu machen, auch getilgt und verzinst werden.

Und wenn wir die Grundsteuern erhöhen, trifft das jeden. Das ist weder sozial noch sind das Peanuts für den einzelnen Haushalt. Wir sind mit CDU und FDP einig, dass das keine Lösung ist. Mit uns wird es in absehbarer Zeit keine Erhöhung der Grundsteuer geben.

Man kann auch nicht einfach den Rasenmäher ansetzen und pauschal kürzen. Wenn das so ginge, wäre der Haushalt nicht gewissenhaft aufgestellt. Und gewissenhaft aufgestellt ist er von Frau Block sicherlich.

Wir wissen, dass wir mit Dietmar Thönnes einen Bürgermeister haben, der vor allem die laufenden Kosten im Blick hat, der die Unterhaltskosten, Pflegekosten, Raumkosten, Energiekosten genau analysiert, der aber auch nach neuen Einnahmen sucht. Die möglichen Erfolge stellen sich jedoch erst in der Zukunft ein.

So haben wir uns mit der Verwaltung zusammengetan und den Haushalt durchforstet und die Ausgaben auf den Prüfstand gestellt und am Ende eine den Umständen entsprechend gute Lösung gefunden. Wichtig ist, wo wir nicht sparen:

Wir sparen nicht bei den Kindern. Wir sanieren die Toiletten an der St.-Martinus-Schule. Wir bauen die benötigten Kindertagesstätten, jedes Kind bekommt seinen Platz. Wir gehen nicht an die Kosten der Digitalisierung. Wir sparen nicht an der Grünpflege, wünschen uns aber ausdrücklich mehr Fachkompetenz und die Berücksichtigung von Natur-und Artenschutz.

Bei der Kultur konnten in 2020 nicht alle Mittel ausgegeben werden. Diese übertragen wir ins neue Jahr, sodass wieder die gleiche Summe in 2021 zur Verfügung steht. Mit den Kulturverantwortlichen sind wir der Meinung, dass das machbar ist.

Beim Radwegebau möchten wir mit dem noch einzustellenden Mobilitätsmanager bzw. -managerin zusammenarbeiten, und diese Investitionen in die kommenden Jahre verschieben. Wir bleiben aber dran. Nottuln wird fahrradfreundlich werden.

Zu den anderen Einsparungen werden meine Kollegen Fraktionsvorsitzenden etwas sagen. Wir tragen das als Grüne ausdrücklich mit.

Wir laden auch die anderen Parteien und alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich den Haushalt verschärft anzugucken, aufzuzeigen, was noch in den Haushalt muss und wie wir es nachhaltig finanziert bekommen. Kommen Sie gerne auf uns zu!

Wir sind der festen Überzeugung, dass die nächsten Haushalte eine andere Politik dokumentieren werden und wieder Gestaltungsspielräume eröffnen. Machen wir aus dem was wir haben das Beste!“