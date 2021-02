Per Rutsche an die Macht

Er war ganz allein im Rathaus, Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes . Nicht einmal sein Alter Ego, Dr. Gisbert Krusebaum-Kniepenkötter, war zur Stelle. Da hatten die zwei Männer von der Karnevalsgesellschaft (KG) Nottuln, Vorsitzender Wolfgang Müller und Elferratsmitglied Manfred Nolte, natürlich leichtes Spiel, die Macht in der Baumbergegemeinde an sich zu reißen. Einmal kräftig an der Tür geklopft und geruckelt, und zügig rückte der Chef über eine Corona-Schutzabstands-Rutsche den Schüssel raus. Mit einem lauten „Nottuln, helau!“ reckten die zwei Jecken den großen Schlüssel in die Luft. Corona hin oder her – die Karnevalisten regieren die Gemeinde. „Sie können dann jetzt bis Aschermittwoch Urlaub machen“, wurde Thönnes geraten.

Wenn auch die Pandemie dem karnevalistischen Treiben in diesem Jahr einen gehörigen Strich durch die Rechnung macht – so ganz weglassen? Nein. Dafür sind die Mitglieder der Nottulner KG einfach mit viel zu viel Herzblut dabei. Auf dem Stiftsplatz, wo normalerweise mit großem „Helau“, mit Singen, Tanzen und Scherzen dem Rathauschef der Schlüssel entrissen wird, lag heuer nur eine dicke Schneedecke. „Mit dem Rosenmontagszug wäre es bei den Schneemassen schon echt schwierig geworden“, sinnierte Wolfgang Müller mit Blick auf die Straßen.

Ein Rückblick in Bildern 1/22 Stimmungskanonen: die Hummelbrummer Ulrike Sauer-van der Zee und Hubert van der Zee. Foto: Dieter Klein

Nicht der größte Karnevalist unter der Sonne, aber für einen Scherz zu haben - Altbürgermeister Peter Amadeus Schneider. Foto: Johannes Oetz

Französischer Akzent beim Rosenmontagszug 2017. Foto: Dieter Klein

KG-Präsident Wolfgang Müller mit einem besonders imposanten Karnevalsorden. Foto: Dieter Klein

Schon beim Rosenmontagszug vor zehn Jahren galt Maskenpflicht. Foto: Dieter Klein

Appelhülsener Abordnung beim Rosenmontagszug 2011 in Nottuln. Foto: Dieter Klein

Regen konnte die kleinen und großen Narren noch nie vom Feiern abhalten. Foto: Frank Vogel

Schicke Outfits sieht man beim Rosenmontagszug immer wieder. Foto: Johannes Oetz

„De Zoch kütt“ Prinzenpaar Petra II. und Martin II. bei der Einfahrt in den Ortskern. Foto: Iris Bergmann

Ein bunter Wagen beim Rosenmontagszug 2013. Foto: Ludger Warnke

Tierisch gut war der 32. Nottulner Rosenmontagszug 2012. Foto: Dieter Klein

Schwungvoll geht es immer beim Appelhülsener Kolpingkarneval im Bürgerzentrum zu. Foto: Marita Strothe

Appelhülsens Prinzenpaar Frank I. und Karin I. Stauvermann bekamen den Schlüsseln von der damaligen Bürgermeisterin Manuela Mahnke ausgehändigt. Foto: Iris Bergmann

Beim 55. Stiftungsfest des MGV Appelhülsen im Bürgerzentrum ging es hoch her.. Foto: Marita Strothe

Der damalige evangelische Pfarrer Manfred Stübecke rauchte beim „Karneval der Begegnung“ die Friedenspfeife mit den Indianern. Foto: Dieter Klein

Zur Predigt wurde es karnevalistisch. Pfarrer Norbert Caßens mit Narrenkappe in der „Bütt“. Foto: Dieter Klein

Die Figaros der KG Nottuln gehören zum Karneval wie das allgegenwärtig „Nottuln, helau!“. Foto: Dieter Klein

Immer wieder hübsch anzusehen: die „Hummelbienchen“ der KG. Foto: Dieter Klein

Die „Steversterne“ der KG begeistern immer wieder mit tollen Showtänzen. Foto: Dieter Klein

„Detten, helau!“ – natürlich mit Matthias Klesy. Foto: Dieter Klein

Feste Größe im Schapdettener Karneval: die „Speisboys“. Foto: Dieter Klein

Eine Legende: der inzwischen verstorbene Rudi Grevsmühl in seiner karierten Jacke beim Dettener Karneval mit Moderator Uli Kontny. Foto: Dieter Klein

Im Schatten der St.-Martinus-Kirche, wo sonst Hunderte von Bürgerinnen und Bürgern stehen und mitschunkeln, mitsingen und lachen, standen am Samstag um 11.11 Uhr nur die zwei KG-Mitglieder Markus Wrobel und Doris Nolte. Vereinzelt gingen Frauen oder Männer mit Einkaufstaschen vorbei und warfen einen irritierten Blick rüber zur Rathaustür, wo der KG-Vorsitzende die närrischen Paragrafen verlas, die ab sofort für die Nottulner gelten – bis, ja, bis am Aschermittwoch wieder alles vorbei ist.

Bis zum nächsten Jahr. Dann, so hoffen die Jecken, soll nicht nur die Sonne vom Himmel lachen, sondern sollen auch wieder viele Kinder und Erwachsene fröhlich und ausgelassen am bunten Treiben der Karnevalisten teilhaben.

Närrische Paragrafen der KG Nottuln 2021

An das närrische Volk von Nottuln – und alle Närrinnen und Narren von nah und fern im Jahre 2000 und 21 des Herrn.

§ 1 Wir erklären Nottuln zur Hochburg des westfälischen Karnevals.

§ 2 Die Karnevalisten, unter Führung von Präsident Wolfgang Müller, übernehmen zusammen mit den Amazonen und dem Elferrat die Regierungsgewalt in Nottuln.

§ 3 Es gilt Narrenfreiheit für alle Bürgerinnen und Bürger, die Grußformel lautet ab sofort „Nottuln Helau!“.

§ 4 Um die Suche nach einem geeigneten Prinzen oder einer geeigneten Prinzessin zu vereinfachen, werden die ausgeschiedenen Ratsmitglieder der Kommunalwahl 2020 in den nächsten Jahren abwechselnd nominiert.

§ 5 Nach einer Kommunalwahl ausgeschiedene Ratsmitglieder werden automatisch Mitglieder der Amazonen und des Elferrates, von wo aus sie weiter aktiv mitarbeiten können. So mancher politische Antrag könnte unter karnevalistischen Gesichtspunkten erneut erfolgreich eingebracht werden.

§ 6 Zum Schutze unserer Schülerinnen und Schüler während der aktuellen Corona-Situation werden sogenannte Walkingbälle aus Kunststoff angeschafft, innerhalb dieser sie sich in der Schule wieder frei bewegen können.

§ 7 Um auch im öffentlichen Raum und in den Geschäften den aktuell nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten, ist das Tragen von riesigen Sombreros Pflicht. Diese erleichtern bei künftigen Rosenmontagszügen außerdem das Einsammeln der zugeworfenen Süßigkeiten.

§ 8 Da uns die Sicherheit der Bevölkerung besonders am Herzen liegt, wird außerdem beschlossen, das gesamte Gesicht ganzjährig mit einer Karnevalsmaske zu bedecken. Diese schützt und schmückt so manches griesgrämige Gesicht ungemein.

§ 9 Die Motivwagen des Rosenmontagszuges werden als ÖPNV-Ersatz eingesetzt. Aufgrund der guten Durchlüftung haben Coronaviren nur noch wenig Chancen.

§ 10 Die Nutzung öffentlicher Gebäude wird neu geregelt. Ab sofort dürfen diese nur noch von Vereinen und Gruppierungen genutzt werden, deren Vorsitzende Poahlbürger:innen der Gemeinde Nottuln sind. Alternativ reichen auch 33 Jahre Mitgliedschaft in der Karnevalsgesellschaft Nottuln aus.