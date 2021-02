Es gibt Menschen, die in Nottuln viele Jahre gearbeitet haben, ein Geschäft führten oder sich politisch engagiert haben und so Spuren hinterließen. Was aber machen diese Menschen jetzt, nachdem sie Nottuln den Rücken gekehrt, das Geschäft verkauft, in Ruhestand gegangen sind oder sich aus anderen Gründen zurückgezogen haben? Die WN haben sich auf die Suche gemacht und mit ihnen gesprochen. Heute: Helmut Kloppenburg, ehemaliger Bezirkspolizeibeamter in Nottuln. „Ach, wir führen hier ein ganz normales Rentnerleben“, meint Helmut Kloppenburg, und seine Frau Christa fügt hinzu: „Morgens macht jeder seinen Kram, und nachmittags machen wir was zusammen.“ Das sind eigentlich immer Spaziergänge in und um Nottuln herum. Das „normale Rentnerleben“ führt der ehemalige Polizeibeamte seit Dezember 2002, da ging er nach 42 Dienstjahren in Pension. Eigentlich hatte Helmut Kloppenburg Maschinenschlosser gelernt. 1942 geboren in Büsum im hohen Norden, „meine Mutter war von da“, zog die Familie in die väterliche Heimat, ins Sauerland, genauer nach Warstein. Dort begann er die Lehre, aber ein Jahr vor dessen Ende zog die Familie nach Münster.