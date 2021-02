Die Feuerwehr der Gemeinde Nottuln ist aktuell in der Hagenstraße in Nottuln im Einsatz und bekämpft dort ein Feuer in einem Wohngebäude. Wegen der unklaren Lage wurden per Sirene alle Löschzüge der Gemeinde um kurz nach 17 Uhr alarmiert.

Aktuell ist die Hagenstraße rund um die Einsatzstelle für den Verkehr gesperrt. Neben der Freiwilligen Feuerwehr sind auch Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort.

Ob Personen bei dem Feuer geschädigt wurden, ist bislang unbekannt. Die Löscharbeiten dauern an.