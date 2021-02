Feuer jetzt unter Kontrolle

Die Feuerwehr der Gemeinde Nottuln ist aktuell in der Hagenstraße in Nottuln weiterhin im Einsatz und bekämpft dort ein Feuer in einem Wohngebäude. Nach ersten Informationen der Polizei sind keine Personenschäden zu beklagen. Über die mögliche Ursache des Feuers liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Der Brand wurde gegen 16:40 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Lage bereits weiter verschlimmert, weshalb über Sirene ein Großalarm ausgelöst wurde. Alle Löschzüge der Gemeinde aus Nottuln, Appelhülsen, Darup und Schapdetten rückten aus. Neben der in Appelhülsen stationierten Drehleiter sind auch Drehleitern aus Senden und Dülmen mit ihren Besatzungen vor Ort und leisten wertvolle Hilfe beim Löschen.

Unterstützung bekommt die Nottulner Wehr von den befreundeten Wehren aus Billerbeck und Havixbeck. Während die Billerbecker weiter am Einsatzort sind, haben die Havixbecker Wehrleute Station am Nottulner Feuerwehrgerätehaus bezogen. Die Havixbecker stellen die weitere Einsatzbereitschaft in der Gemeinde sicher und stehen für eventuelle Nachfolge- und Paralleleinsätze zur Verfügung.

Ebenfalls vor Ort sind das Technische Hilfswerk zur Ausleuchtung der Einsatzstelle und Kräfte des Rettungsdienstes. Insgesamt waren gegen 19 Uhr noch 125 Einsatzkräfte vor Ort.

Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Tobias Plogmaker ist das Feuer mittlerweile unter Kontrolle gebracht worden, doch wird der Einsatz wohl die ganze Nacht andauern, bis die letzten Glutnester gelöscht sind.

Brandeinsatz in der Hagenstraße 1/20 Ein Wohnhaus an der Hagenstraße in Nottuln geriet am Mittwoch gegen 17 Uhr in Nottuln in Brand. Foto: Johannes Oetz

Aktuell ist die Hagenstraße rund um die Einsatzstelle für den Verkehr weiterhin gesperrt. Das wird auch für mehrere Stunden noch so bleiben. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Einsatzbereich zu meiden. Anlieger des Wohngebietes Bagno können über den Uphovener Weg und die Zufahrt zur Vogelstange in ihr Wohngebiet gelangen, die Feuerwehr hat dort die Sperrpfosten entfernt.

Wegen der starken Rauchentwicklung hatte die Feuerwehrleitstelle Coesfeld über die WarnApp Nina zwischenzeitlich eine Rauch-Warnung ausgesprochen. Diese Warnung ist mittlerweile wieder aufgehoben worden.