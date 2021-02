Nottuln -

In der Gemeinde Nottuln engagieren sich ebenfalls Frauen bei „Maria 2.0“. Sie nahmen am Samstag an der bundesweiten Aktion „Sieben Thesen Maria 2.0“ teil, die vom Diözesanverband der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) Münster unterstützt wurde, und brachten an den Kirchentüren der Gemeinde das Thesenpapier an.