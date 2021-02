Geschäfte, die Lebensmittel und weitere Dinge für den täglichen Bedarf verkaufen, haben auch in der Corona-Pandemie geöffnet und sollten daher mindestens so gute Geschäfte machen wie sonst. Denkt man als Otto Normalverbraucher . . . Im Falle des Dettener Dorfladens ist das aber offenbar nicht so.