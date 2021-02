„Ich versuche, weiter positiv zu denken, und habe die Hoffnung, die ersten Bräute im März begrüßen zu dürfen“, freut sich Alexandra Schulze Kalthoff auf die Eröffnung ihres Brautmodengeschäftes „Clebeo“ am 4. März in den ehemaligen Räumlichkeiten von Schuhe-Sport-Freckmann. Auch wenn es keine Eröffnungsfeier geben dürfe, seien die Wochenenden im neuen Geschäft bereits fast vollständig ausgebucht, erzählt sie. Eine Geschäftsneueröffnung in Corona-Pandemiezeiten? Die 27-Jährige betreibt schon seit einigen Jahren erfolgreich ein Brautmodengeschäft in Hamm und ist mit der Branche bestens vertraut. „Die Auswahl des Brautkleides soll für meine Kundinnen ein ganz besonderes Erlebnis sein. Mein Laden ist darauf ausgelegt, sich sofort wie in ein andere Welt versetzt zu fühlen.