Was kann sich die Gemeinde finanziell noch leisten? Das wird ein Thema in den kommenden Haushaltsberatungen der Gemeindepolitik sein. Die Grünen-Ratsfraktion geht in diese Beratungen mit einem ganz konkreten Ratsantrag, eine ganze Reihe von Investitionen und Maßnahmen zu verschieben beziehungsweise zu kürzen. Unter anderem fordern die Grünen , die Kosten für das neue Feuerwehrgerätehaus in Appelhülsen auf 1,5 Millionen Euro (statt 5,3 Millionen Euro) zu deckeln.

Vor dem Hintergrund, dass die Erhöhung der Grundsteuer B „wahrscheinlich abgewendet ist“, wollen die Grünen nun einen Beitrag dazu leisten, „die noch nie dagewesene Schuldenaufnahme von 5,2 Millionen Euro“ und die für die Folgejahre geplanten Schulden zu reduzieren. Das soll dadurch geschehen, dass Maßnahmen verschoben oder eben gekürzt werden. Dabei scheuen sich die Grünen nicht, auch beim sensiblen Thema „ Feuerwehr “ Einschnitte zu fordern.

Aktuell geht es dabei um das neue Feuerwehrgerätehaus in Appelhülsen, für das die Gemeinde bekanntlich einen Architektenwettbewerb durchgeführt hat (wir berichteten). Derzeit sind für diesen neuen Feuerwehrstandort an der Lindenstraße Gesamtkosten von 5,3 Millionen Euro vorgesehen (verteilt auf die Jahre 2020 bis 2023). Und in der weiteren Planung sind für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Nottuln pauschal weitere 5 Millionen Euro angesetzt worden.

„Auch wenn das erst grobe Kosten sind, solche Feuerwehren können wir uns nicht leisten, und die Bauten würden uns auf Jahre verschulden“, erklärt Grünen-Fraktionssprecher Richard Dammann.

Das Raumprogramm in Appelhülsen sei sehr auskömmlich, beinhalte Raucherterrasse, Übungsturm etc. und sollte diskutiert werden. Der Planungsprozess sei sehr teuer, die Konstruktion wahrscheinlich auch. Richard Dammann (im Privatleben bekanntermaßen Architekt von Beruf) betont: „Im Prinzip ist eine Feuerwehr eine Wagenhalle mit Sozial- und Schulungsräumen. Da noch weitere Investitionen in Feuerwehren zu tätigen sind, ist die Investitionssumme auf höchsten 1,5 Millionen Euro oder niedriger zu deckeln und mit Verwaltung und Feuerwehr das damit Machbare zu erarbeiten. Die Halle könnte als Stahl- oder Holzbau ähnlich wie im Gewerbebau günstig errichtet werden.“

Darüber hinaus beantragen die Grünen, unter anderem diese Investitionen und Maßnahmen in diesem Jahr nicht freizugeben und zu verschieben: Reparatur Außenbeleuchtung Gebäude Stiftsplatz 8 (60 000 Euro); Erneuerung Geländer Treppenhaus Gebäude Stiftsplatz 7 (30 000 Euro); Anschaffung einer neuen Treppe Gebäude Domherrengasse 2 (28 000 Euro); Renovierungsarbeiten Alte Amtmannei (15 000 Euro); Bikeboxen im Ortskern (18 000 Euro); Bürgerpark Darup (100 000 Euro); Planungskosten Verwaltungstrakt Sekundarschule (200 000 Euro); Ampelanlage Niederstockumer Weg (11 000 Euro); Planungskosten Sanierung Roibartstraße, Liebigstraße und Brulandstraße (insgesamt 100 000 Euro).

Darüber hinaus fordern die Grünen, dass alsbald detaillierte Kostenberechnungen für die Wiederherstellung der Daruper Sebastian-Grundschule und für die Umsetzung der neuen pädagogischen Architektur am Rupert-Neudeck-Gymnasium vorgelegt werden.