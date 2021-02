Seit dem 2. November 2020 schon befindet sich unter anderem die Gas­tronomie im „Corona-Lockdown“. Das sind nun bereits fast vier Monate „Ausnahmezustand“ auch für Gaststätten, Restaurants und Hotelbetriebe in der Gemeinde Nottuln. Allenfalls außer Haus können sie ihren Gästen ihre Speisen anbieten. Die Westfälischen Nachrichten haben daher nachgefragt, wie es den Gastwirten bisher ergangen ist und was sie erwarten. Heute: Harry Klingel von Harry‘s Speisekammer in Nottuln.

Wie ist die Stimmung im Hause Klingel?

Harry Klingel: Wir üben uns in Geduld, und unsere kleine Hündin hält uns bei guter Laune. Außerdem kennen wir das vom ersten Lockdown, da hatten wir keinen persönlichen Kontakt zu anderen Menschen und haben unser Grundstück nicht verlassen.

Haben Sie für Ihren Betrieb die vom Bund zugesagte finanzielle Unterstützung bekommen, und wie hat es geklappt?

Harry Klingel: Die Novemberhilfe haben wir erhalten und die Dezemberhilfe zur Hälfte. Hier ist jedoch 15 000 Euro Kurzarbeitergeld, das ich an die Mitarbeiter ausgezahlt habe, zurückgefordert worden. Aber das kenne ich schon: Einmal geben und zweimal nehmen. Da muss mir mal einer erklären, dass das gut für mich ist!

Wann rechnen Sie damit, Ihr Haus wieder öffnen zu dürfen?

Harry Klingel: Richtig öffnen? Vielleicht im nächsten Jahr! Lockerungen mit Auflagen sind wie drei viertel geschlossen, da hilft auch keine Umsatzsteuersenkung, die schon seit 1995 fällig ist. Worauf sollen wir auch Steuern zahlen, wenn keine Einnahmen da sind?