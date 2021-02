Freude an Gesang und Gemeinschaft

Normalerweise werden langjährige Mitglieder des Männergesangvereins (MGV) Nottuln im Rahmen der Generalversammlung oder des Stiftungsfestes geehrt. Beide Veranstaltungen konnten in diesem Jahr wegen der Corona-Situation nicht durchgeführt werden.

Dem Vorstand des MGV war es wichtig, den Jubilaren trotzdem persönlich zu gratulieren und sie mit einer Urkunde des Chorverbandes NRW zu ehren. Der Stammsitz des MGV ist das Vereinslokal Denter . Die wöchentlichen Proben und alle Veranstaltungen des MGV sind mit diesem Gasthaus verbunden. Deshalb bot es sich an, dass sich Vorstand und Jubilare hier trafen. Wenn schon coronabedingt nicht im Gasthaus, dann zumindest vor der Haustür. Darüber freute sich auch Gastwirt Bernhard Denter.

Seit 65 Jahren ist Adolf Casimir aktiver Sänger, Werner Niemann und Ludger Hellmann sind es seit 50 Jahren. „Ich freue mich, euch hier zu sehen. Euch für die langjährige Treue zu danken.“ Mit diesen Worten gratulierte der Vorsitzende Franz Josef Hund im Namen aller Sangesbrüder und überreichte die Urkunden. Auch Geschäftsführer Ralf Schnerrer, Kassenwart Rainer Voß und Schriftführer Klaus Bratengeyer gratulierten.

Ältere Nottulner kennen Adolf Casimir als „ersten Gärtner“ der Gemeinde und Chef der Abteilung Gartenbau beim Bauhof. Er war Gärtner mit Leib und Seele. Jahrelang sorgte er dafür, dass die damalige Hauptschule zum Adventsbasar einen beeindruckenden Adventskranz an die Decke hängen konnte. Höchstpersönlich band er diesen an Ort und Stelle. Auch die Krippe wurde von ihm gestaltet und wurde zu seinem Markenzeichen. Kranz und Krippe trugen seine Handschrift und waren ein Blickfang für die Besucher, die am ersten Adventswochenende von nah und fern kamen.

Gleichzeitig war Casimir immer ein begeisterter Chorsänger. „Schon mein Vater war Mitglied im MGV und liebte den Chorgesang. Das habe ich von ihm geerbt“, berichtet er stolz. „Damals war ich einer der Jüngsten im Chor, heute bin ich der Alterspräsident.“ Zweimal errang Adolf Casimir die Königswürde beim Schützenfest des Vereins. Anlässlich seiner Diamantenen Hochzeit im Jahr 2019 hat der Chor für Marlies und Adolf Casimir gesungen. Ein ausgesprochen bewegender Moment für den treuen Sänger.

Ludger Hellmann hat die Liebe zum Gesang von seiner Mutter in die Wiege gelegt bekommen. Vor seinem Umzug nach Nottuln war er schon Mitglied eines Chores in Lingen. Diese Zeit hat ihn auch als Sänger geprägt. Kaum in Nottuln angekommen, brachte ihn ein damaliger Sangesbruder zum Verein. „Damals haben wir noch in einem kleinen Raum im Gasthaus Denter geprobt. Dort war es mit 50 Sängern so eng, dass einige mit dem Rücken zum Dirigenten saßen“, erinnert er sich. „Wir waren froh, als wir in den Saal umziehen konnten.“ Ludger Hellmann war immer sehr aktiv. Acht Jahre leitete er den MGV als Vorsitzender, war Stimmsprecher und übte zwischendurch das Amt des Kassierers aus.

Werner Niemann schließlich war vor 50 Jahren als Gast beim 110-jährigen Jubiläum dabei. „Ich war sofort angetan von der Chorgemeinschaft und war von da an aktiv dabei.“

Die drei Jubilare blicken auf ein langes Vereinsleben zurück. Sie haben den Chor als eine schöne Gemeinschaft mit Liebe zum Gesang und zur Geselligkeit erlebt. Besondere Höhepunkte waren die Auftritte in den Partnerstädten in Frankreich und Polen. „Unsere Konzerte, die Besuche im Altenheim, Ausflüge mit Schützenfest und die Stiftungsfeste mit unseren Familien und Gästen bleiben fest in unserer Erinnerung“, sind sich die Drei einig. „Wer Freude am Gesang in einer Gemeinschaft hat, ist im MGV genau richtig.“