Hinter der Freiwilligen Feuerwehr liegt eine unruhige Nacht. Kurz nach Mitternacht von Montag auf Dienstag mussten zwei Einsätze parallel abgearbeitet werden.

Der eine Einsatz betraf einen Verkehrsunfall mit einem betrunkenen Autofahrer (siehe Bericht auf dieser Seite). Hierzu wurden die Feuerwehrleute um 0:06 Uhr alarmiert. „Bei Eintreffen an der Einsatzstelle an der B 525 wurde ein Pkw auf dem Dach liegend in einem Graben vorgefunden. Das Fahrzeug war sehr stark deformiert. Daraufhin wurde zusätzlich der Löschzug Darup alarmiert“, berichtete Feuerwehrsprecher Tobias Plogmaker .

Kurz vor Eintreffen der Daruper kam die Information der Kreisleitstelle, dass in Appelhülsen auf der Indus­triestraße zusätzlich ein Lkw-Brand gemeldet worden war. Nach kurzer Rücksprache mit der Leitstelle wurde Gesamtalarm für die Feuerwehr Nottuln ausgelöst.

In der Nacht zum Dienstag (2. März) rückte die Freiwillige Feuerwehr auch zu einem Unfall an der Appelhülsener Straße/Einmündung B 525 aus. Foto: Feuerwehr Nottuln

Bedarfsgerecht wurden die ausrückenden Fahrzeuge über die Funkgeräte auf die zwei Einsatzstellen aufgeteilt. Die Fahrzeuge für eine technische Rettung eilten zur B 525 und die Großfahrzeuge zur Brandbekämpfung nach Appelhülsen. „Damit hatten wir die Löschzüge aus Appelhülsen und Schapdetten sowie Fahrzeuge aus Nottuln und Darup in Appelhülsen beim Brand und die Hilfeleistungslöschfahrzeuge aus Darup und Nottuln an der B 525 beim Verkehrsunfall im Einsatz“, erläuterte Plogmaker.

In Appelhülsen stellte die Feuerwehr fest, dass ein Paketauslieferungsfahrzeug und ein angrenzender Container brannten. Unter schwerem Atemschutz haben mehrere Trupps erfolgreich die Feuer bekämpft. Zusätzlich wurde die angrenzende Halle erkundet, um eine weitere Brandausbreitung auszuschließen, so die Feuerwehr weiter.

Die Einsatzstelle mit dem Verkehrsunfall wurde vom stellvertretenden Nottulner Zugführer Gil Beckord geleitet, der Einsatz in Appelhülsen vom stellvertretenden Appelhülsener Zugführer Achim Glombitza. Der Leiter der Feuerwehr, Udo Henke, war an der Einsatzstelle in Appelhülsen und ließ sich übers Handy von der Parallel-Einsatzstelle informieren.

Erst gegen 2.30 Uhr konnten die Feuerwehrleute wieder abrücken und noch zwei, drei Stunden Schlaf bis zum Arbeitsbeginn in ihren Jobs nachholen.