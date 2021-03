Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes räumte direkt einmal mit einem in den anderen Ortsteilen der Gemeinde kursierenden Gerücht auf: „Schapdetten stirbt nicht aus. In diesem Ortsteil gibt es eine relativ junge Bevölkerung.“ Das zeige sich auch daran, erläuterte der erste Mann der Gemeinde Nottuln, dass die Kinderzahl anwachse. „Und deshalb benötigen wir in Schapdetten eine weitere Kita-Gruppe.“ Wo diese untergebracht werden soll, erläuterten anschließend Beigeordnete Doris Block, Pfarrdechant Norbert Caßens, Kindergarten-Leiterin Andrea Peper-Kewitz und eben Thönnes.