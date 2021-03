Neuer Anlauf für die geplante Erweiterung des Lidl-Marktes in Nottuln: Der Haupt- und Finanzausschuss hat am Dienstagabend nach dem ersten Versuch in 2019 einstimmig die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplanes „Einkaufszentrum nördlich der Appelhülsener Straße“ beschlossen. Damit sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des Lidl-Marktes geschaffen werden. Wie das im Detail geschehen soll, dazu gibt es noch Gesprächsbedarf, wie sich bereits im Ausschuss andeutete.

So machte UBG-Fraktionsvorsitzender Jan Van de Vyle deutlich, dass seine Fraktion sich verbunden mit der Erweiterung auch wünsche, dass Wohnungen über dem Ladenlokal geschaffen werden. „Sonst werden wir die Pläne im Verfahren ablehnen.“ Stattdessen könne man auf die vorgesehene Fotovoltaikanlage verzichten.

Das sei gar nicht nötig, erklärte Manfred Gausebeck (SPD), der neben der Inte­gration einer öffentlichen Toilette an dieser Stelle ebenfalls die Schaffung von Wohnungen forderte. „Wir können die PV-Anlage ja auf das Dach der Wohnbebauung setzen.“

„Wir haben über dieses Thema bereits mit dem Investor gesprochen“, berichtete Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes. Beide Seiten seien sich aber einig gewesen, „dass eine Wohnbebauung an dieser Stelle nicht besonders attraktiv ist“.

Die CDU habe die Idee, Wohnraum zu schaffen, ebenfalls unterstützt, ergänzte deren Fraktionsvorsitzender Hartmut Rulle. „Das muss der Investor aber wollen.“

Wichtig war ihm, die Problematik des Regenrückhaltebeckens im Auge zu behalten. Das hatte in der Vergangenheit die Wassermengen nicht fassen können. Im Moment funktioniere es wohl einigermaßen, wenn aber zusätzliche Flächen versiegelt werden, seien die Probleme wieder da.

„Das ist ein Pflichtthema im Verfahren“, erklärte Fachbereichsleiter Jonas Sonntag, dass darüber auf jeden Fall zu sprechen sei.