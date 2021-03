Reihenfolge ändert sich

Das Großprojekt „Barrierefreier Ortskern Nottuln“ wird fortgesetzt. Dies aber in geänderter Reihenfolge. Weil das Brückenbauwerk über den Nonnenbach – wie mehrfach berichtet – so marode ist, dass es jederzeit nach einer Prüfung gesperrt werden könnte, soll nun zunächst dieser zum vierten Bauabschnitt gehörende Bereich angepackt werden, ehe dann der dritte Bauabschnitt (Stiftsstraße bis Einmündung Potthof) an der Reihe wäre. Diesem Beschlussvorschlag der Verwaltung ist der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig gefolgt.

Wie die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage erläutert, ist der vierte Bauabschnitt, der ursprünglich einen Teilbereich des Stiftsplatzes, die Kurze Straße und einen Teil der Straße Kirchplatz umfasste, deutlich erweitert worden. Unter anderem um den Bereich der Straße Stiftsplatz, wo das Pflaster nach Lindentau-Befall aufriss und nur notdürftig geflickt worden ist. Es fehlte aber auch der Lückenschluss zum Bauabschnitt 1 im Bereich Kirchplatz, und dann kam noch das Brückenbauwerk dazu.

Weil der vierte Bauabschnitt nun so groß geworden ist, soll er in die Bauabschnitte 4.1 und 4.2 unterteilt werden. Das Brückenbauwerk liegt in Bauabschnitt 4.1, der zuerst umgesetzt werden soll.

Für die weiter entwickelte Planung, die ein externes Büro betreut, ist vorgesehen, zum 30. September einen Antrag auf Städtebaufördermittel einzureichen. „Ob und in welchem Umfang Fördermittel für den 4. Bauabschnitt beziehungsweise von Teilmaßnahmen bewilligt werden, ist heute noch unklar“, schreibt die Verwaltung. Mit einem Bewilligungsbescheid wäre frühestens im Frühjahr 2022 zu rechnen, mit einem Baubeginn demnach frühestens im Sommer 2022. Wegen der besonderen Situation des Brückenbauwerks bestehe die Möglichkeit und gegebenenfalls auch die Notwendigkeit, dieses früher zu bauen.

Diplom-Ingenieur Daniel Krüger von den Gemeindewerken berichtete zum Thema Brückenbauwerk, dass die Baugrunduntersuchungen bereits erfolgt seien, die Entwurfsplanung weit gediehen und das Projekt mit der Unteren Wasserbehörde vorbesprochen sei. „Ende Herbst werden wir konkrete Zahlen vorliegen haben.“ Noch seien keine Mittel im Etat eingestellt. Wenn das noch in diesem Jahr gelänge, könnte man entsprechend frühzeitig ausschreiben und dann – sobald das Wetter es zulässt – im nächsten Jahr mit dem Brückenbauwerk starten.

Die Politik folgte diesem Vorschlag der Verwaltung.

Ob es nach dem Abarbeiten des vierten Abschnitts mit dem dritten weitergehen wird, wird sich zeigen. Einer Umsetzung standen bekanntlich im wahrsten Sinne des Wortes die Platanen im Weg. Bevor die Gemeindeverwaltung die Bearbeitung dieses Bauabschnittes wieder aufgreift, wird politisch zu klären sein, ob möglicherweise eine neue Planung an dieser Stelle gewünscht wird oder der Abschnitt gänzlich fallen gelassen wird. Die Verwaltung hatte schon bei der damaligen Diskussion um den Bauabschnitt darauf hingewiesen, dass die KAG-Beiträge der Anlieger des zweiten Bauabschnitts nicht abgerechnet werden können, wenn der dritte nicht abgeschlossen wird. Es kann also spannend werden.