In einem modernen Gebäude am Beisenbusch in Nottuln hat Franz Humberg, Inhaber der Humberg GmbH, heute sein Büro. Er teilt es mit seiner Frau Andrea. Sie zeichnet für Personal und Buchhaltung verantwortlich. Um ins Chefbüro zu gelangen, muss der Besucher durch ein Großraumbüro, das aktuell nahezu verwaist ist. „Wir haben so viele Mitarbeiter wie möglich im Homeoffice, um Ansteckungen zu vermeiden“, schildert der 57-Jährige.